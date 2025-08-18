馬尼拉鬧區2日男遭當街搶劫槍殺 死者身分、案發畫面曝

兩名日籍男子在馬尼拉遇害時，犯嫌劫走死者身上財物（右圖），隨後坐上同夥的摩托車逃逸。（擷取自@Cambodiataro/X）

2025/08/18 14:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓首都馬尼拉鬧區15日晚間發生駭人槍擊案，兩名剛下計程車的日本男子遭不明歹徒近距離開槍射殺，當場喪命，隨後財物也被劫走。日媒今日（18）公開死者身分以及事發當時的監視器畫面，案件震驚日本社會。

據《日本新聞網NNN》報導，死者分別為41歲、來自靜岡縣的ナカヤマ・アキノブさん（Nakayama Akinobu），以及53歲、來自福岡縣的サトリ・ヒデアキさん（Satori Hideaki）。

兩人於當日下午3點半入住案發地點附近的飯店，不料短短數小時後便遇害。監視器畫面顯示，案發時，兩人剛從計程車下車，一名持槍男子隨即靠近並開火，現場民眾見狀隨即逃逸。犯嫌則上前搶走死者身上財物，隨即與同夥駕駛摩托車逃逸。

警方於16日上午在現場附近發現一輛疑似涉案車輛，正追查其是否為嫌犯的交通工具。另外，當時計程車上還有一名菲律賓籍乘客，他在槍擊發生後不知去向，警方已展開調查，以釐清其身分與是否涉案。

