為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    糗爆！中國女在日本偷「男內褲」 為脫身狠咬女店員

    1名34歲中國籍女子在日本偷竊男性內褲遭店員識破後，為求脫身竟張口狠咬對方手臂，遭警方以強盜致傷罪嫌逮捕；示意圖，非新聞當事人。（圖擷取自X@tweetsoku1）

    1名34歲中國籍女子在日本偷竊男性內褲遭店員識破後，為求脫身竟張口狠咬對方手臂，遭警方以強盜致傷罪嫌逮捕；示意圖，非新聞當事人。（圖擷取自X@tweetsoku1）

    2025/08/18 13:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國1名女子在日本長野縣1家服飾店，偷竊4件男性內褲，在被女店員識破追捕時，為求脫身，竟在街頭拉扯中張口狠咬店員雙臂，導致原本單純的竊盜案，升級為罪加一等的「強盜致傷」重罪。

    根據中國《網易》新聞網報導，這名34歲、在當地擔任派遣工的王姓中國籍女子，16日下午在安曇野市1家店內，將價值2760日圓（約新台幣561元）的4件男性內褲塞入包中，當場被女店員發現。

    王女見事跡敗露拔腿就跑，女店員則緊追不捨，2人在店外馬路上爆發扭打。眼見無法掙脫，王女竟低頭猛咬店員的雙臂，留下明顯齒痕與擦傷，所幸僅為輕傷。英勇的店員忍痛不放，直到路人上前協助，才將王女制伏並交給警方。

    這起離奇案件引發當地民眾與網友熱議，對其荒唐行徑感到不可思議。日本社會常見偷竊女性內衣的案件，但偷竊男性內褲的案例則極為罕見。

    王女被捕後，向警方承認咬傷店員，但否認偷竊。此舉讓原本單純的竊盜案，在日本刑法中被定性為更嚴重的「強盜致傷罪」，將面臨更重的刑罰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播