糗爆！中國女在日本偷「男內褲」 為脫身狠咬女店員

2025/08/18 13:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國1名女子在日本長野縣1家服飾店，偷竊4件男性內褲，在被女店員識破追捕時，為求脫身，竟在街頭拉扯中張口狠咬店員雙臂，導致原本單純的竊盜案，升級為罪加一等的「強盜致傷」重罪。

根據中國《網易》新聞網報導，這名34歲、在當地擔任派遣工的王姓中國籍女子，16日下午在安曇野市1家店內，將價值2760日圓（約新台幣561元）的4件男性內褲塞入包中，當場被女店員發現。

王女見事跡敗露拔腿就跑，女店員則緊追不捨，2人在店外馬路上爆發扭打。眼見無法掙脫，王女竟低頭猛咬店員的雙臂，留下明顯齒痕與擦傷，所幸僅為輕傷。英勇的店員忍痛不放，直到路人上前協助，才將王女制伏並交給警方。

這起離奇案件引發當地民眾與網友熱議，對其荒唐行徑感到不可思議。日本社會常見偷竊女性內衣的案件，但偷竊男性內褲的案例則極為罕見。

王女被捕後，向警方承認咬傷店員，但否認偷竊。此舉讓原本單純的竊盜案，在日本刑法中被定性為更嚴重的「強盜致傷罪」，將面臨更重的刑罰。

