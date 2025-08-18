新婚才4個月！ 30歲俄羅斯小姐離奇車禍亡

克謝尼婭（Kseniya Alexandrova）2017年曾參加「俄羅斯小姐」選美並獲亞軍，同年踏上「環球小姐」（Miss Universe）舞台。（圖擷取自Instagram帳號Kseniya Alexandrova）

2025/08/18 13:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年僅30歲的俄羅斯前選美佳麗克謝尼婭（Kseniya Alexandrova）近日因1場離奇車禍身亡。其上月與新婚丈夫開車時，意外撞上1隻麋鹿，導致克謝尼婭的腦部嚴重受損，儘管當時緊急送醫，但與死神搏鬥多日仍回天乏術。

綜合外媒報導，今年7月5日，克謝尼婭與丈夫在俄羅斯駕駛保時捷返家路上，1頭巨大麋鹿突然衝出來，隨後撞上擋風玻璃，坐在副駕駛座的克謝尼婭當場失去意識，「渾身都是血」；而負責開車的丈夫則奇蹟活下來。

克謝尼婭的丈夫回憶，「從麋鹿跳出到撞擊，一瞬間就過去了。我沒有時間做任何事情。」他表示，車禍發生後，其他駕駛也停車幫忙，救護車在15分鐘內就趕到，克謝尼婭被送往莫斯科1家醫院，但最終於8月12日去世。

報導稱，克謝尼婭今年4月才剛結婚，不料新婚僅4個月就傳來噩耗。

「環球小姐」（Miss Universe）在社群媒體發文悼念，稱其「優雅、美麗與精神，在環球小姐家庭留下不可磨滅的印記，願她的記憶持續啟發人們心中的善良、堅強與愛。」

克謝尼婭19歲踏入模特兒界，曾在2017年當選俄羅斯小姐亞軍，同年踏上環球小姐舞台。據克謝尼婭的Instagram，她2022年取得莫斯科國立師範大學心理學學位，隨後從事心理治療工作。

