400人急撤！南韓漢堡王驚傳炸彈恐嚇 竟是送貨司機自導自演

知名速食品牌漢堡王，示意圖。（路透）

2025/08/18 13:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道水原市一間漢堡王分店17日驚傳「炸彈恐嚇」，警方、消防一度大規模出動，近400人被迫疏散。豈料調查後發現，所謂的恐嚇竟是送貨司機因不滿員工態度而「自編自演」的烏龍鬧劇。

綜合韓媒報導，一名20多歲男送貨司機於17日下午1時09分向水原靈通警察署報案，表示在Instagram看到有人發文，稱在水原靈通區的漢堡王分店安置炸彈，還補充說「因為送貨延遲，員工態度粗魯，所以有人這麼做」。

請繼續往下閱讀...

警方與消防單位隨後前往現場，進行長達1小時40分鐘的管制，並進行爆裂物搜查，所幸並未發現異常。但受波及的漢堡王大樓包含商場、補習班與醫療設施，約400名顧客、學生及病患被迫暫時疏散，造成巨大不便。

事後，警方追查後發現，舉報所指的IG帳號其實就是報案男子本人所持有，等於是一場荒唐的「自導自演」。警方隨即以調查名義聯繫男子，並在當天下午4時將其逮捕。

警方指出，男子今年起擔任送貨司機，因多次與漢堡王員工發生爭執，心生不滿才鋌而走險。他有多項前科，包括虛假報警，但並無精神病史。由於情節嚴重，警方已申請對其正式逮捕。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法