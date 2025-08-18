英男遭有毒寵物蜘蛛咬傷 1週後出現流感症狀死亡

英國1名男子遭寵物蜘蛛咬傷，不料日後竟遭被毒死，示意圖。（法新社）

2025/08/18 12:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國默西賽德郡（Merseyside）1名男子日前上網購買有毒蜘蛛，不料遭到其咬傷後出現疑似流感的症狀，狀況持續一週後，竟於2日直接去世。

據《每日星報》報導，英國默西賽德郡38歲的男子柯比（Mark Anthony Kirby）日前在網路上購買了5隻有毒的寵物蜘蛛，在一次意外被咬傷後身體感到不適，但還是跟家人一同去蘇格蘭度假。

據其家人指出，柯比雖然在旅程有透露不太舒服，但大家都相信他沒有病得很重，因為他還是很有精神跟家人玩鬧。不料在此後的一週內陸續出現流感的症狀，包含體溫浮動以及關節疼痛，最後甚至出現呼吸困難。

最終柯比於2日在家中倒下，在失去意識前他已經自行撥打緊急電話求救，但等到救護人員抵達時，柯比已經沒有生命跡象。目前驗屍的結果尚未確認死因，但其家人結合先前的事件認為，雖不清楚寵物蜘蛛的品種，但他的死因就是蜘蛛咬傷，同時呼籲其他民眾，不應該在網路上購買這些蜘蛛，並指出這類的動物應該要規定擁有許可證才能進行飼養。

