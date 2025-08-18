終局之戰！黎智英戴心律監測器「抱病續審」 法院外救護車待命

香港壹傳媒創辦人黎智英國安法案18日續審，法院外戒備森嚴，荷槍實彈的反恐特勤隊警員在場站崗。（法新社）

2025/08/18 12:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕因健康狀況堪憂而一度休庭的香港壹傳媒創辦人黎智英國安法案，18日 如期續審。現年77歲的黎智英在獄方提供藥物與心律監測器後，親自抱病出庭，進入這場馬拉松式審判的結案陳詞最後階段。

根據《路透》 報導，黎智英的律師上週五（15日）曾向法庭表示，黎智英出現心悸並感覺快要昏倒。檢方週一則確認，黎智英已取得醫療設備，身體狀況適合繼續出庭。開庭時，他身穿白色外套，明顯消瘦，並多次向家人與支持者雙手合十致意。香港《文匯報》記者則在法院外觀察到有救護車停靠。

黎智英的兒子與多個人權組織，已對其每況愈下的健康表達憂慮。這名英國公民已被單獨囚禁約1700天。一名到場旁聽的支持者說：「我為他擔心。他已經70多歲，還有糖尿病，現在又心悸。」

此案已引發西方國家強烈關注。美國總統川普上週表示，他將「盡我所能去拯救他」。（do everything I can to save him）。 澳洲外交部18日也向《路透》表示，對香港廣泛利用國安法打壓公民社會，「深感關切」。

對此，香港與中國當局重申，黎智英正接受公平審判，並警告外界切勿干預。資深懲教人員馬友基則向《文匯報》表示，懲教署會為任何有醫療需要的在囚者盡快安排醫生，提供所需服務，「絕不因人而異」。

大批香港市民18日冒雨在法院外排隊，希望能進入法庭旁聽黎智英案的結案陳詞，以示支持。（路透）

