為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    終局之戰！黎智英戴心律監測器「抱病續審」 法院外救護車待命

    香港壹傳媒創辦人黎智英國安法案18日續審，法院外戒備森嚴，荷槍實彈的反恐特勤隊警員在場站崗。（法新社）

    香港壹傳媒創辦人黎智英國安法案18日續審，法院外戒備森嚴，荷槍實彈的反恐特勤隊警員在場站崗。（法新社）

    2025/08/18 12:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕因健康狀況堪憂而一度休庭的香港壹傳媒創辦人黎智英國安法案，18日 如期續審。現年77歲的黎智英在獄方提供藥物與心律監測器後，親自抱病出庭，進入這場馬拉松式審判的結案陳詞最後階段。

    根據《路透》 報導，黎智英的律師上週五（15日）曾向法庭表示，黎智英出現心悸並感覺快要昏倒。檢方週一則確認，黎智英已取得醫療設備，身體狀況適合繼續出庭。開庭時，他身穿白色外套，明顯消瘦，並多次向家人與支持者雙手合十致意。香港《文匯報》記者則在法院外觀察到有救護車停靠。

    黎智英的兒子與多個人權組織，已對其每況愈下的健康表達憂慮。這名英國公民已被單獨囚禁約1700天。一名到場旁聽的支持者說：「我為他擔心。他已經70多歲，還有糖尿病，現在又心悸。」

    此案已引發西方國家強烈關注。美國總統川普上週表示，他將「盡我所能去拯救他」。（do everything I can to save him）。 澳洲外交部18日也向《路透》表示，對香港廣泛利用國安法打壓公民社會，「深感關切」。

    對此，香港與中國當局重申，黎智英正接受公平審判，並警告外界切勿干預。資深懲教人員馬友基則向《文匯報》表示，懲教署會為任何有醫療需要的在囚者盡快安排醫生，提供所需服務，「絕不因人而異」。

    大批香港市民18日冒雨在法院外排隊，希望能進入法庭旁聽黎智英案的結案陳詞，以示支持。（路透）

    大批香港市民18日冒雨在法院外排隊，希望能進入法庭旁聽黎智英案的結案陳詞，以示支持。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播