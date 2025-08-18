為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美遊客在巴哈馬群島捕魚 遭鯊魚襲擊受重傷

    1名美國遊客17日在巴哈馬群島捕魚時遭鯊魚襲擊，身受重傷。圖為示意圖。（法新社）

    1名美國遊客17日在巴哈馬群島捕魚時遭鯊魚襲擊，身受重傷。圖為示意圖。（法新社）

    2025/08/18 12:12

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕巴哈馬當地政府表示，1名63歲美國遊客17日在巴哈馬群島用魚叉捕魚時遭鯊魚襲擊，身受重傷。

    根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，巴哈馬皇家警察在Facebook上發布聲明稱，襲擊事件發生在17日下午1時後不久，地點位於阿巴科島（Abaco）大礁附近。男子傷勢嚴重，被送往當地診所接受醫療救助，隨後被空運至美國接受進一步治療。

    巴哈馬群島是世上鯊魚攻擊事件發生率最高地區之一，但數據顯示，此類事件仍極為罕見。根據國際鯊魚攻擊檔案（International Shark Attack File）數據，過去400年來巴哈馬群島僅發生34起確認的鯊魚攻擊事件。

    今年2月，2名美國遊客在巴哈馬熱門度假勝地比米尼灣（Bimini）游泳時，疑似遭遇鯊魚攻擊而受傷。比米尼灣位於巴哈馬群島最西端的島嶼，距離邁阿密約50英里。

    另外2023年12月，1名美國波士頓女在巴哈馬群島玩槳板運動時，不幸遭遇鯊魚攻擊而身亡。

