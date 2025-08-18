「西南防衛鐵三角」 親台派中山義隆連任石垣市長

石垣市長中山義隆。（資料照，記者塗建榮攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本沖繩縣石垣市17日舉行市長選舉，由現任市長中山義隆打敗前市議員砥板芳行，第5次當選市長。中山是「親台派」，支持政府加強防衛力將防線往「西南轉向」，以因應台灣有事發生。另外，最靠近台灣的與那國町長選舉也預定在本月24日投開票，全面支持政府防衛計畫的現任町長糸數健一爭取4連任。

日本距離台灣最近的先島群島，共有5個市町村，包括宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、與那國町，其中宮古島市、石垣市和與那國町，設有自衛隊的基地。

宮古島市2019年陸上自衛隊於島上部署駐屯地，2023年起部署地對艦、地對空飛彈部隊。石垣市在2023年新設駐屯地，部署警備部隊、地對艦與地對空飛彈部隊。與那國町2016年陸自與那國沿岸監視部隊正式駐紮。

在中國擴張海上霸權，並加強對台武力施壓的背景下，位於第一鏈的西南離島是日本防衛網最脆弱區域，也是台灣有事之際最可能成為日本前線的地區，自衛隊在宮古–石垣–與那國的部署形成「西南防衛鐵三角」，補上第一島鏈防衛缺口，對於遏止中國船艦在此海域的進出具有重大的功能。

自衛隊在這些離島的部署，需要地方首長的支持與配合，所以即使只是市町村長級的選舉，也受到極大的重視。

宮古島市今年1月舉行市長選舉，由代表保守派勢力的嘉數登首次當選，他傾向支持政府防衛力的「西南轉向」，而前市長座喜味一幸代表反基地勢力的「全沖繩」（ALL沖繩），嘉數登的當選是保守派勢相隔4年「收復失土」，也顯示在地居民對於加強防衛有一定程度的共識。

這次石垣市長選舉，中山義隆的對手砥板芳行，背後也是有共產黨等反基地勢力「全沖繩」的實質支持。中山的任期原本在明年2月屆滿，但今年6月因為公文書日期變造問題，遭到市議會提出不信任案通過，中山拒絕解散議會，選擇不辭職，在6月底自動失職，市長選舉提前在本月17日舉行。

中山爭取連任處於逆境，再加上黨魁石破茂成為自民黨的「票房毒藥」，這次選舉他並未邀請黨中央大頭助講，為爭取更多保守票的支持，中山向參政黨尋求奧援，選前在東京和參政黨黨魁神谷宗幣舉行對談，獲得神谷透過動畫在社群網站上推播支持。中山最後以12923票，打敗對手砥板11124票，領先近1800票。

宮古島嘉數登今年6月曾率隊參加在基隆舉辦的「台琉國際帆船賽」，並拜會基隆市長謝國樑，對於發展台日地方友誼相當積極。石垣市長中山義隆相當親台，本身也是「日台共榮首長聯盟」的發起人之一。8月24日將爭取連任的與那國町町長糸數健一也很親台，而且曾公開向日媒表示「希望成為台灣的離島」，還說因為有台灣，與那國島居民才能安心生活，他也支持政府增加在與那國島的防衛工作。

