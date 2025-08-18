廣東「戀愛腦」男被17歲女友賣到緬甸當豬仔 慘遭毒打致失聰

中國廣東19歲黃姓男子（左）被17歲周姓女友（右）以10萬人民幣賣到緬甸詐騙園區當豬仔。（擷取自微博）

2025/08/18 11:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東一名19歲男子因過度信任17歲同居女友，慘遭以10萬元人民幣（約新台幣41.7萬元）賣往緬甸詐騙園區，不僅被迫從事電信詐騙，還因未達業績遭毒打，導致聽力受損。目前，涉案少女已被控詐騙罪，案件近期將開庭審理。

綜合中媒報導，今年2月初，廣東黃姓男子在女友小周安排下，前往泰國與緬甸邊境。他原以為是隨女友出國「幫忙做生意」，沒想到卻淪為詐騙園區的人口販運受害者。黃男被剃光頭、關進小黑屋，每日必須參與電信詐騙，若業績不達標便遭毒打，甚至被打到「耳朵聽不見」。

黃男的姐姐回憶，弟弟與小周於2024年在撞球館相識，女方自稱「福建幹部家庭出身，父母在多地投資」，實則疑似刻意包裝。戀愛後，小周多次向黃男洗腦，聲稱家族在緬甸經商，慫恿他同行。2月2日，小黃瞞著家人跟隨小周前往泰國曼谷，並在泰緬邊境被丟下。

黃姐表示，弟弟說來接他的人有槍，還沒收了護照和手機，他趁機借手機發消息給家人，她們才知道出事並立刻報警。最終，在緬甸潮汕商會協助下，家屬與園區人員斡旋，支付35萬元「贖金」（約新台幣146萬元），才於6月將弟弟救回。

令人憤怒的是，小周將男友賣掉後，竟前往泰國旅遊10天，隨後才返國。她已遭警方控制，並因涉嫌詐騙罪被檢方起訴。案件原定7月底開庭，因故延期，近期將再次開庭審理。

黃姐強調，他們全家人希望小周受到法律的嚴懲，「才17歲，誰能想到，她能幹出那麽壞的事情來。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

