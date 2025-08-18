為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    廣東「戀愛腦」男被17歲女友賣到緬甸當豬仔 慘遭毒打致失聰

    中國廣東19歲黃姓男子（左）被17歲周姓女友（右）以10萬人民幣賣到緬甸詐騙園區當豬仔。（擷取自微博）

    中國廣東19歲黃姓男子（左）被17歲周姓女友（右）以10萬人民幣賣到緬甸詐騙園區當豬仔。（擷取自微博）

    2025/08/18 11:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東一名19歲男子因過度信任17歲同居女友，慘遭以10萬元人民幣（約新台幣41.7萬元）賣往緬甸詐騙園區，不僅被迫從事電信詐騙，還因未達業績遭毒打，導致聽力受損。目前，涉案少女已被控詐騙罪，案件近期將開庭審理。

    綜合中媒報導，今年2月初，廣東黃姓男子在女友小周安排下，前往泰國與緬甸邊境。他原以為是隨女友出國「幫忙做生意」，沒想到卻淪為詐騙園區的人口販運受害者。黃男被剃光頭、關進小黑屋，每日必須參與電信詐騙，若業績不達標便遭毒打，甚至被打到「耳朵聽不見」。

    黃男的姐姐回憶，弟弟與小周於2024年在撞球館相識，女方自稱「福建幹部家庭出身，父母在多地投資」，實則疑似刻意包裝。戀愛後，小周多次向黃男洗腦，聲稱家族在緬甸經商，慫恿他同行。2月2日，小黃瞞著家人跟隨小周前往泰國曼谷，並在泰緬邊境被丟下。

    黃姐表示，弟弟說來接他的人有槍，還沒收了護照和手機，他趁機借手機發消息給家人，她們才知道出事並立刻報警。最終，在緬甸潮汕商會協助下，家屬與園區人員斡旋，支付35萬元「贖金」（約新台幣146萬元），才於6月將弟弟救回。

    令人憤怒的是，小周將男友賣掉後，竟前往泰國旅遊10天，隨後才返國。她已遭警方控制，並因涉嫌詐騙罪被檢方起訴。案件原定7月底開庭，因故延期，近期將再次開庭審理。

    黃姐強調，他們全家人希望小周受到法律的嚴懲，「才17歲，誰能想到，她能幹出那麽壞的事情來。」

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播