    首頁　>　國際

    35年前滅門血案！美佛州長迪尚特簽准執行死刑

    佛州男子皮特曼用刀殺死妻子的妹妹和父母，將於9月17日被處決。圖為佛州州立監獄。（美聯社）

    佛州男子皮特曼用刀殺死妻子的妹妹和父母，將於9月17日被處決。圖為佛州州立監獄。（美聯社）

    2025/08/18 12:03

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國佛州共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis） 已簽署死刑執行令，將於9月17日處決一名30多年前殺害其前妻3名至親並縱火燒屋的男子。這將是迪尚特今年簽署的第12份死刑令，創下佛州近半世紀以來的年度最高紀錄。

    根據美聯社報導，63歲死囚皮特曼 （David Pittman）1991年因三項一級謀殺、縱火及重大竊盜罪被定罪並判處死刑。案情指出，皮特曼在1990年5月與妻子瑪麗 （Marie）辦理離婚手續期間，前往其岳父母位於波爾克郡 （Polk County）的家中，持刀殺害了岳父諾爾斯（Clarence Knowles）、岳母芭芭拉（Barbara Knowles）及他們的小女兒邦妮（Bonnie），隨後縱火焚燒房屋，並偷走邦妮的汽車，最後再將車輛燒毀。

    一名目擊者指認皮特曼就是從燃燒的汽車旁逃跑的人；另有一名獄中線人作證，稱皮特曼曾向他承認犯下這起滅門血案。

    報導指出，佛州今年至今已處決9人，死刑執行次數領先全美，遠超過並列第二的德州、南卡羅萊納州（各4人）。

    目前，佛州最高法院已排定將審理皮特曼的上訴案，預計後續也將向美國聯邦最高法院提出上訴。

