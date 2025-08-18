為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    廣西「亮證姐」事件延燒！ 賓士女司機遭拘留 丈夫、多名官員也被處分

    中國廣西賓士侯姓女駕駛拿出公務證件，逼迫對向車輛讓路，引發軒然大波。（圖擷取自微博）

    中國廣西賓士侯姓女駕駛拿出公務證件，逼迫對向車輛讓路，引發軒然大波。（圖擷取自微博）

    2025/08/18 11:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西防城港近日爆出「亮證姐」事件，一名賓士女駕駛在小路上與對向車輛會車時，竟拿出公務證件「亮證」逼迫對方讓道，還深夜帶警員上門要求刪片，引發輿論憤怒。當局調查後通報，已有多名公職人員受到處分。

    綜合中媒報導，7月22日，李姓男子行車途中遇到侯姓女駕駛駕駛的賓士休旅車。雖然李男已提前避讓，但侯女仍要求他倒車，並亮出行政執法證恐嚇，甚至當場喊出對方姓名與住址。李男事後將行車紀錄影片上傳網路，隨即爆紅。未料侯女深夜帶警員登門要求刪除影片，更引發公憤。

    事後，防城港市政府緊急展開調查，近日發布通報表示，侯某某實際上是欽州市某汽車配件公司員工，冒用消防員丈夫黎某的行政執法證，違反「治安管理處罰法」，已被行政拘留5日；其夫黎某因未妥善保管證件，遭黨內警告，行政執法證已被收回。

    同時，多名相關公職人員因處置不當遭問責，包括防城港市公安局江山邊境派出所民警楊某鵬、防城港邊境管理支隊防城邊境管理大隊大隊長肖某春、防城港市防城區政府副區長、市公安局防城分局局長韋某，被要求作出書面檢查。

    另外，防城港市公安局防城分局副局長唐某武、江山邊境派出所民警王某順，被給予黨內警告處分；防城港市公安局防城分局法制大隊大隊長黃某傑，被給予誡勉處理。

    通報還指出，此案反映出基層部門在回應民意、化解矛盾及幹部管理上存在不足，相關單位已作出書面檢討並承諾整改。

    相關新聞請見︰

    中國「亮證姐」欺壓百姓引民憤 當局急澄清被罵到臭頭

