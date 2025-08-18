為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    紐約俱樂部槍擊案3死9傷 市長：不希望暴力成為常態

    紐約1家俱樂部發生槍擊案，造成3死9傷。紐約市長亞當斯稱，不希望暴力事件成為常態。（美聯社）

    紐約1家俱樂部發生槍擊案，造成3死9傷。紐約市長亞當斯稱，不希望暴力事件成為常態。（美聯社）

    2025/08/18 10:41

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國紐約布魯克林區1家俱樂部17日凌晨發生槍擊案，造成3人死亡和9人受傷。對此紐約市長亞當斯（Eric Adams）稱，不希望暴力成為常態。

    根據美聯社（AP）報導，調查人員認為，布魯克林區中部社區冠冕嶺（Crown Heights）城市品味酒吧（Taste of the City）凌晨3時30分左右

    發生爭執，導致多達4名槍手開槍射擊。當地警察局長蒂施（Jessica Tisch）透露，這起暴力事件可能與幫派有關。

    目前警方尚未逮捕任何人。蒂施表示，受傷者正在醫院接受治療，傷勢沒有到威脅生命程度。1名19歲男子當場死亡，另外2名分別為35歲和27歲男子，在被送往醫院後死亡。

    蒂施在記者會上聲稱，這起槍擊案是「一場悲慘而毫無意義的暴力行為」。

    這起事件是紐約幾週內發生的第二起大規模槍擊案，7月29日1名男子持槍闖入曼哈頓辦公大樓，造成4人死亡和1人受傷，罹難者包括1名紐約警察。

    紐約市長亞當斯指出，這2起槍擊案都進一步證明「為何要在街頭禁槍」。他強調，不希望暴力事件成為紐約的常態。

