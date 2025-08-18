抗議博彩稅上調 英國賽馬管理局9/10罷工1日

為抗議賽馬博彩稅率上調，英國賽馬管理局近日宣布將於9月10日進行為期1日的罷工行動，資料照。（法新社）

2025/08/18 11:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議賽馬博彩稅率上調，英國賽馬管理局近日宣布將於9月10日進行為期1日的罷工行動。

據《美聯社》報導，英國政府近日宣布將上調賽馬博彩稅率，外界猜測可能由原本的賽馬專用稅率15%，變更為賭博遊戲稅率21%，引起民眾議論。英國賽馬管理局指出，將會取消9月10日在各地的比賽，以罷工方式表達對此次稅率上調的不滿。據了解，這是英國現代賽馬運動首次主動拒絕比賽。

英國賽馬管理局表示，已與9月10日原定在卡萊爾卡萊爾（Carlisle）、烏托克西特（Uttoxeter）、林菲爾德（Lingfield）與肯普頓（Kempton）4個地區的跑道擁有者協議，當日的賽馬比賽將會取消。該管理局首席執行官鄧希亞（Brant Dunshea）提到，此次罷工是想向政府傳達稅率上調的嚴重後果，因為這影響整個英國賽馬界的未來。

鄧希亞強調，目前英國賽馬界的財務狀況岌岌可危，若是政府隨意提高稅率，很可能使這項運動本身以及相關的數千個工作受到影響，故最後只能以罷工的方式表達自身訴求，希望政府能好好考慮稅率上調的提案。

對此英國政府則回應，將賽馬博彩的稅率調升至與賭博遊戲稅率相同是為了避免受官僚主義影響，並不只是關於稅收的調整問題，但也強調，若是民間機構、企業等對此有任何有想法，也都歡迎這些人提供相關建議。

