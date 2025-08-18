川普派國民兵進駐華府 華爾街日報：準備開始攜帶武器

美國國民警衛隊隊員在華盛頓特區的聯合車站附近執勤。（路透）

2025/08/18 11:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國總統川普宣布將派遣國民警衛隊進駐華盛頓特區以打擊犯罪後，《華爾街日報》18日獨家披露，派往華盛頓特區的國民警衛隊士兵，準備在未來幾天開始攜帶武器。

據報導 ，五角大廈官員此前表示，已部署的800名國民警衛隊士兵不會像派往首都華盛頓的許多聯邦執法人員那樣攜帶武器。美國陸軍在14日的一份新聞稿中說：「如有需要，可提供武器，但武器將存放在軍械庫中。」

報導引述知情人士指出，在上週五（15日）稍晚，一些被部署到華盛頓的國民警衛隊被告知，預計將接到攜帶武器的命令。不過一名國防部官員則稱，截至上周六（16日）上午，尚未下達正式命令。

一名白宮官員透露，雖然會有更多國民警衛隊士兵被調往華盛頓，並且可能攜帶武器，但他們目前還不會實施逮捕行動。美國國防部官員稱，自上週二（12日）國民警衛隊士兵抵達華盛頓以來，主要工作是出現在公共區域，讓人看到他們的存在。他們還被分配行政和後勤方面以及「區域美化」工作。

對此，有華盛頓地方官員警告稱，國民警衛隊沒有經過必要的公共安全培訓，讓軍隊參與民事執法是沒有根據的，而且可能很危險。

