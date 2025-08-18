慘！中國上海手搖飲店開業當晚 天花板掉落砸死17歲打工族

中國手搖飲品牌茉莉奶白，在上海商場的門市於開業當日發生天花板掉落事件，導致17歲店員慘死。（圖擷自微博）

2025/08/18 11:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太悲慘了！中國手搖飲品牌「茉莉奶白」，在上海鶴慶路商場1樓的新門市「閔行金悅樂方店」，於15日開業當晚就發生天花板掉落事件，導致在店內打工的17歲少年慘死。

綜合中媒報導，這起事故發生在15日晚間8時15分，茉莉奶白店內先是傳來一聲巨響，緊接著天花板就掉落下來，17歲店員在毫無防備之下被砸中，有不少民眾聚集圍觀。

上海閔行區江川路街道辦事處指出，意外發生後各相關部門立即趕赴現場救援，對傷患展開全力搶救，但少年最終還是不幸身亡，至於天花板掉落原因還在調查中。

有媒體17日來到事發門市，發現這間店面已被完全封鎖，只露出上方的招牌，周圍有許多保安人員在巡邏，另有數名來自江蘇省徐州市沛縣的受害者家屬，已來到商場協調後續事宜。

據了解，茉莉奶白客服專線經過多次撥打仍無人接聽，媒體後來改打加盟專線終於有人接聽，在詢問門市裝修問題時，茉莉奶白人員指稱這會由區域負責人統一回答。

