川普劃紅線！ 嗆澤倫斯基：放棄克里米亞、北約 戰爭就停

2025/08/18 10:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在與烏克蘭總統及歐洲領導人舉行白宮會議前夕，美國總統川普17日晚間拋出震撼彈，為烏克蘭戰爭的終結劃下兩道紅線：烏克蘭休想收回克里米亞，也休想加入北約。

根據《法新社》報導，川普在他自創的社群平台「真實社群」（Truth Social） 上發文，直接向烏克蘭總統澤倫斯基開出條件。他強硬地表示：「休想拿回歐巴馬政府時期丟掉的克里米亞...烏克蘭也休想加入北約。有些事情永遠不會改變！！！」

這場即將到來的白宮峰會，氣氛已極度緊繃。這將是澤倫斯基自今年2月在橢圓形辦公室，與川普、副總統范斯爆發激烈口角後的首次重返。當時，川普因澤倫斯基質疑其外交努力，而怒斥對方「別告訴我們會感覺到什麼」，場面一度失控。

為避免重蹈覆轍，一個由歐洲主要國家組成的「意願聯盟」（coalition of the willing）宣布，將陪同澤倫斯基一同出席18日的會談。法國總統馬克宏表示，歐洲領袖將追問美方所提「安全保證」的具體內容。他並批評：「只有一個國家提出的和平方案是投降書：那就是俄羅斯。」

對此，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）回嗆馬克宏的說法是「卑劣的謊言」。

儘管川普發文態度強硬，但其特使魏科夫（Steve Witkoff）在阿拉斯加峰會後曾透露，普廷已同意讓美歐為烏克蘭提供「強健的安全保證」。澤倫斯基一方面稱美方的此項提議是「歷史性的」，另一方面也對俄羅斯嗤之以鼻，稱普廷「不會給出任何安全保證」。

