    首頁　>　國際

    生命起源大發現！ 嬰兒恆星旁竟藏「生命基石」

    獵戶座V883年輕恆星周圍水雪線的藝術想像圖。科學家正是在這類孕育行星的「原行星盤」中，發現了生命起源的關鍵線索。（圖擷取自A. Angelich/NRAO/AUI/NSF/ALMA）

    獵戶座V883年輕恆星周圍水雪線的藝術想像圖。科學家正是在這類孕育行星的「原行星盤」中，發現了生命起源的關鍵線索。（圖擷取自A. Angelich/NRAO/AUI/NSF/ALMA）

    2025/08/18 10:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家首度在1顆「嬰兒恆星」周圍的塵埃氣體盤中，偵測到能形成糖類與胺基酸前驅物的複雜有機分子，為「生命基石」如何在行星誕生前就已存在，提供了驚人新證據。

    根據科學網站《Science Alert》 報導，這項發現來自距離地球約1350光年的獵戶座V883原恆星（protostar V883 Orionis）。德國馬克斯・普朗克天文研究所（MPIA）的天文學家，利用位於智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA）望遠鏡，在該恆星周圍的「原行星盤」（protoplanetary disk）中，發現了至少17種複雜有機分子的光譜信號。

    這些分子包括乙二醇（一種可形成更複雜分子的單醣醇）與乙醇腈（胺基酸與核鹼基的前驅物）。過去科學界普遍認為，新恆星誕生時的劇烈活動，會摧毀周圍的生物分子。然而，此次在1個仍在劇烈爆發階段的年輕恆星周圍發現這些分子，暗示它們是從恆星形成前更早的「分子雲」階段就已繼承而來。

    研究主要作者、天文學家法杜爾（Abubakar Fadul）表示：「我們的發現，指出了從星際雲到完全成形的行星系統之間，存在1條化學豐度與複雜性持續增加的直線路徑。」

    科學家推測，這些分子最初是在分子雲的冰晶顆粒上形成，被鎖在冰冷的物體中。當恆星逐漸增溫，冰晶昇華，才將這些「生命基石」釋放到原行星盤中。

    儘管目前偵測到的信號仍較微弱，需要更高解析度的觀測來確認，但此發現已為生命起源的研究，填補了恆星誕生前後生物化學之間的一段演化空白。這項研究已發表於《天文學期刊》（The Astronomical Journal）。

    獵戶座V883原行星盤中史前生物分子的藝術想像圖。科學家在此首度偵測到能形成糖與胺基酸的複雜有機分子，暗示生命基石在行星誕生前就已存在。（圖擷取自ESO/L. Calçada/T. Müller/MPIA/HdA）

    獵戶座V883原行星盤中史前生物分子的藝術想像圖。科學家在此首度偵測到能形成糖與胺基酸的複雜有機分子，暗示生命基石在行星誕生前就已存在。（圖擷取自ESO/L. Calçada/T. Müller/MPIA/HdA）

