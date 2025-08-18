為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    魯比歐稱烏俄都需讓步 民主黨狠批雙普會是災難

    美國國務卿魯比歐17日表示，烏俄都必需讓步，才能讓戰爭落幕。（法新社）

    美國國務卿魯比歐17日表示，烏俄都必需讓步，才能讓戰爭落幕。（法新社）

    2025/08/18 09:50

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然美國總統川普與俄羅斯總統普廷於阿拉斯加的會晤已結束，但仍沒在烏克蘭實現停火。美國國務卿魯比歐17日表示，烏俄都必需讓步，才能讓戰爭落幕，此話可能暗示烏克蘭必需割讓領土。對此民主黨人批評稱，雙普會是場災難。

    根據衛報（The Guardian）報導，魯比歐主張，美俄距離達成和平協議還有一段路要走，尚未觸及和平協議邊緣，但美俄確實已取得進展，且正在朝著和平協議方向前進。

    民主黨康乃狄克州參議員墨菲（Chris Murphy）反駁說，川普與普廷的會晤是場災難。他強調，川普不但讓美國陷入尷尬，還讓普廷得到他想要的一切。

    墨菲指出，戰爭罪犯通常不會被邀請到美國，但川普給了普廷他想要的「拍照機會」，還在「全世界面前赦免他的戰爭罪行」。

    墨菲聲稱，雖川普說普廷希望停火，但雙普會看起來甚至沒針對停火認真討論。普廷沒有被迫放棄任何東西，峰會也沒產生實質性結果。

    墨菲說，川普此前稱若俄羅斯不停火，普廷就會付出代價。但雙普會過後，川普沒達成停火或和平協議，甚至沒考慮制裁。

    美國前總統拜登任期內的美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也表示，前政府根據接觸情況得出結論，那就是俄羅斯沒能力透過談判結束戰爭。

    蘇利文對美國廣播公司（ABC News）說「我們不希望舉辦一場峰會，讓普廷在美國享受鋪紅地毯式待遇，然後轉身離開繼續進行戰爭。」

    蘇利文批評，無論是停火還是後續結果，川普都沒真正實現，他認為這正是美國陷入艱難處境的原因。

