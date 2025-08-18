川普好朋友！ 芬蘭總統史塔布飛抵華府 力阻白宮倒向俄羅斯

芬蘭總統史塔布此前藉由高爾夫球與川普建立非凡友誼，預料將在美烏俄三方角力中扮演關鍵角色。（路透資料照）

2025/08/18 12:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）18日將在華府與美國總統川普（Donald Trump）會談，歐盟國家及北大西洋公約組織（NATO）領導人大陣仗同行，展現高度支持，其中就包括芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）。史塔布此前藉由高爾夫球與川普建立非凡友誼，預料將在美烏俄三方角力中扮演關鍵角色。

據美國政治新聞網站Politico報導，川普喜歡跟史塔布談話，史塔布將防止川普、澤倫斯基之間再度爆發衝突，並說服川普將歐洲納入往後的進一步談判。今年2月，川普與澤倫斯基曾在白宮會晤，卻不歡而散，導致兩國關係倒退數月。

阿拉斯加峰會後，川普明顯深受俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin ）迷惑 ，可能同意一項掏空烏克蘭的俄式和平方案。分析指出，史塔布將面對一場極其微妙的外交行動。歐洲領袖們必須在不觸怒川普的前提下，說服這位自稱「非常穩定天才」（very stable genius）的美國總統相信，普廷正將其引入歧途。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，今年3月底，57歲的史塔布忽然現身川普位於美國佛州的高爾夫俱樂部，和川普一起打小白球。這是兩人第一次見面，但數小時後，川普就首度在電視專訪中痛批俄羅斯總統普廷，譴責莫斯科導致烏克蘭戰爭遲未結束，表示「很火大」、「非常生氣」。

儘管史塔布不居功，但歐洲多國高層認為，川普如今願意與歐洲協調，是數個月前難以想像的轉變。雖然史塔布與川普有許多不同之處，例如他精通5種語言、高度支持北約，但共和黨南卡羅萊納州參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）直指，史塔布是關鍵「橋樑」，位居川普與歐洲日常互動的最前線。

史塔布2004年從政成為歐洲議會議員後，因力主芬蘭加入北約，在政壇快速竄升，後來返國出任外交部長，之後更擔任總理。據悉，如今就連美國官員都會聯繫史塔布，請他勸說川普同意加強對俄制裁；烏克蘭官員則感謝他在澤倫斯基與川普意見衝突後，幫忙重建溝通管道。

目前檯面上的俄式和平方案，據報要求烏克蘭軍隊單方面從頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）地區完全撤出，並對烏克蘭主權與軍力施加嚴苛限制，這對基輔而言完全無法接受。

今年3月底，史塔布（右）忽然現身位於美國佛州的高爾夫俱樂部，和川普（左）一起打小白球。（路透資料照）

