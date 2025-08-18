為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    印度宣布禁止餵鴿子 關閉餵食點引發數百人抗議

    有民眾認為，餵食鴿子早已成為印度文化中的一部分，資料照。（法新社）

    2025/08/18 10:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度西部城市孟買近日頒布1項規定，禁止人民在公共場所餵食鴿子，引起民眾議論，甚至在13日政府關閉1個已設立數十年的鴿子餵食點時，還造成數百人到場抗議，與現場警方爆發衝突。

    《BBC》報導，孟買卡布塔卡納（kabutarkhana）成為鴿子餵食點已長達數十年，不料13日印度政府竟要關閉該地區，不少民眾至現場抗議，不僅撕毀現場防水布，還有人當場威脅要進行絕食。

    據了解，由於擔心鴿子糞便會影響人們健康，因此印度包含孟買在內等3個城市日前宣布禁止民眾餵食鴿子，並指出其他國家在這方面早有設立相關規範，像是威尼斯就禁止在聖馬可廣場（St. Mark's Square）餵鴿子，而紐約以及倫敦則是設立規則更嚴謹的餵食區。

    但印度有民眾卻有不同的看法，他們認為餵食鴿子早已成為印度文化中的一部分，例如耆那教認為餵鴿子是教眾虔誠的義務，印度電影時常利用鴿子食用穀物的鏡頭當成孟買或德里等城市的背景畫面。此外，相關餵食點也具有重要的歷史意義，像是擁有數十年歷史的鴿子餵食點卡布塔卡納最初是糧食捐贈所。

    然而，有學者直接表明，印度的鴿子問題其實已經對民眾造成影響。德里生物專家胡德薩爾（Faiyaz Khudsar）指出，由於食物充足以及沒有天敵，鴿子在印度繁殖速度過快，據統計，自2000年以來鴿子的數量已成長150%以上，甚至造成同屬城市鳥類的麻雀近年來數量急遽減少，形成生態上的失衡。

    胡德薩爾說明，這些鴿子會在住家以及公共場所留下大量糞便，研究統計，每隻鴿子1年可製造多達15公斤的排泄物，這裡面又包含至少7種人畜共通病原體，會導致人類罹患肺炎、真菌感染等相關疾病。胡德薩爾補充，2024年在德里就有1名男童死於過敏性肺炎，經由醫生診斷後，發現死因竟是長期接觸鴿子糞便以及羽毛所造成。

    由於許多民眾進行抗議，目前政府已經暫停卡布塔卡納的拆除工作，但對於抗議人士要求解除餵食禁令的請求，孟買高等法院也將其駁回，並下達將對非法餵食進行嚴厲懲罰。德里市長辛格（Raja Iqbal Singh）則提到，絕對不能犧牲人民的身體健康，之後也會繼續推動此禁令。

    圖 圖
    圖 圖
