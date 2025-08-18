「川普耳語者」登場！歐陸三巨頭領軍 赴美搶救烏克蘭

法國總統馬克宏（左起）、英國首相施凱爾與德國總理梅爾茨今年5月在一場峰會上商議烏克蘭安全問題。（路透檔案照）

2025/08/18 08:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基18日訪問白宮，其隨行陣容堪稱豪華。歐洲派出包括英國、法國、德國領導人在內的「A咖」團隊陪同，旨在共同應對一個危險時刻：說服在阿拉斯加峰會後明顯深受普廷迷惑的美國總統川普 ，放棄一項可能掏空烏克蘭的俄式和平計畫。

根據英國《金融時報》分析，澤倫斯基上次在橢圓形辦公室與川普的會面以災難告終，此次重返，無異於獨自走入「獅子坑」（lion's den）。但這一次，他並非孤身一人。

為扭轉阿拉斯加峰會造成的損害，歐洲以前所未有的陣容陪同澤倫斯基訪美。除了英、法、德領導人與歐盟執委會主席，團隊中更包含了三位歐洲最頂尖的「川普耳語者」（Trump whisperers）：義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）、芬蘭總統史塔布 （Alexander Stubb） 與北約秘書長呂特 （Mark Rutte）。



說服「天才總統」的微妙外交戰

分析指出，這將是一場極其微妙的外交行動。歐洲領袖們的任務，是在不觸怒川普的前提下，以某種方式說服這位自稱「非常穩定的天才」（very stable genius） 的美國總統，讓他相信普廷已將其引入歧途。他們最大的希望，在於川普有強烈傾向去反映他最後一個交談對象的觀點。

目前檯面上的俄式和平方案，據報要求烏克蘭軍隊單方面從頓內茨克與盧甘斯克地區完全撤出，並對烏克蘭主權與軍力施加嚴苛限制，這對基輔而言完全無法接受。

因此，文末總結指出，歐洲團隊此行的核心目標，是將談判拉回「領土換取安全保證」的軌道上。儘管讓烏克蘭加入北約的選項已不復存在，但歐洲正力推部署一支由美國提供「支持」（backstop） 的歐洲「再保證部隊」。若川普願在此議題上鬆口，那麼包含領土在內的其他和平協議部分，才可能進入實質討論。

