魯比歐：烏俄雙方都必須讓步才能結束戰爭

2025/08/18 08:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普15日在阿拉斯加迎接俄羅斯總統普廷，兩人針對烏俄戰爭停火展開會談，但會談結束後並無具體協議文件，川普則是聲稱兩人達成部分共識。美國國務卿魯比歐17日在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）中提到，烏克蘭與俄羅斯都必須讓步，才能結束戰爭，暗示烏俄未來必須透過談判達成和平協議。

魯比歐提到：「我們希望最終能達成一項和平協議，結束這場戰爭，讓烏克蘭人民能繼續他們的生活、重建國家，並確信這種情況不會再發生。但是要做到這一點，雙方都必須有所讓步。」

魯比歐15日也有出席「雙普會」，不過他在節目中並沒有透露太多細節，僅表示會議中討論到一些可能有所突破的事項，相關細節將在18日與澤倫斯基、歐洲各國領袖討論。魯比歐強調，美方必須取得足夠多的進展，才能讓澤倫斯基與普廷同台，「這正是澤倫斯基總統一直以來的訴求，並達成結束戰爭的和平協議」。

被問到美國是否會要求俄羅斯撤出烏克蘭領土作為協議的一部分時，魯比歐強調，雙方都必須讓步，才能達成協議，「如果一方得到了他們想要的一切，那就叫投降，但我們離投降還很遠，因為雙方都沒有接近投降，或者說根本沒有任何接近投降的跡象」。

