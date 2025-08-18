澤倫斯基感謝歐洲「意願聯盟」 讚美國提供安全保障是「歷史性決策」

澤倫斯基17日參與歐盟在布魯塞爾舉行的「意願聯盟」會議，並與歐盟執委會主席馮德萊恩（右）握手致意。（路透）

2025/08/18 07:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統18日將前往美國白宮與美國總統川普會面，而歐盟執委會主席馮德萊恩17日宣布，她和其他歐洲領袖18日都將齊聚華府，並組成「意願聯盟」，陪同澤倫斯基出席會面。澤倫斯基17日發文感謝「意願聯盟」，同時也提到，美國準備為烏克蘭提供安全保障，這是一項歷史性決策。

澤倫斯基指出，17日他在布魯塞爾的「意願聯盟」會議中，闡述烏克蘭在跨大西洋團結、和平努力、領土問題和安全保障方面的立場，其中包括烏克蘭加入歐盟這項議題。澤倫斯基強調，歐洲必須像2022年那樣保持團結，這種「強大的團結」對於實現真正的和平非常重要。

澤倫斯基感謝「意願聯盟」的所有參與者在前往白宮前先在布魯塞爾進行會談，此次會談非常有幫助，烏克蘭將繼續協調歐洲的共同立場。澤倫斯基表示：「各方均明確支持烏克蘭的獨立和主權。大家都一致認為，邊界絕不能以武力改變；大家都支持在烏克蘭、美國和俄羅斯領袖三方參與下解決關鍵問題。」

澤倫斯基也不忘感謝美國，稱美國準備參與對烏克蘭的安全保障，這是一項「歷史性決策」。澤倫斯基強調：「經由我們共同努力，安全保障必須保持務實，從陸上、空中及海上提供保護，並且必須在歐洲的參與下發展。」

