以色列稱將強制遷移100萬人 加薩陷入恐慌

在加薩，早已多次被迫遷移、住進帳篷營地或廢墟、飢餓且缺乏醫療用品的巴勒斯坦人，正面臨另一場人道災難。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列軍方16日表示，正準備強制遷移100萬名加薩市居民。消息傳出後，巴勒斯坦人陷入恐慌與焦慮。

英國「衛報」報導，以色列數日前才宣布計畫發動新的攻勢，奪取加薩走廊最大城市加薩市的控制權，引發國際譁然。而在最新一波空襲中，加薩衛生部門指出，僅16日1天就至少有40人喪生，其中包括1名嬰兒及等待援助的平民。

以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）發表聲明指出，根據政治領導層的指示，做為將平民自戰區轉移至加薩南部以保障安全的準備工作之一，自17日起將恢復向加薩居民提供帳篷與避難設備。

物資將由聯合國和國際救援組織透過加薩南部的克瑞沙洛（Kerem Shalom）口岸運入，在國防部陸地關卡局徹底檢查後轉交。

與此同時，以色列1家電視台播放的錄音顯示，在2023年10月7日領導軍事情報部門的將領曾說，每1名以色列人遇害，就必須有50名巴勒斯坦人被殺，「即使是兒童也不例外」。據稱該錄音是「近幾個月」錄下的。

美國方面，國務院則宣布，不再為來自加薩、急需醫療救治的兒童核發簽證。這項決定是在與美國總統川普關係密切的極右派網紅盧默（Laura Loomer），發起網路施壓運動後做出的。

在加薩，早已多次被迫遷移、住進帳篷營地或廢墟、飢餓且缺乏醫療用品的巴勒斯坦人，正面臨另一場人道災難。部分家庭已提前南下尋找落腳處，另一些人則聯絡親屬，詢問是否有空間安置。也有人堅持留在加薩市，不願再度流離。

以軍16日空襲擊加薩南部馬瓦希（al-Muwasi）一處被指定為「人道區」的帳篷，炸死1名僅2個半月大的嬰兒及其父母。目前，馬瓦希已成為加薩最擁擠的地區之一，但以色列總理納坦雅胡表示，未來的軍事行動還將擴大至當地。

加薩民防機構指稱，16日至少有13名巴勒斯坦人在等待糧食援助時遭以軍射殺，另有11人因營養不良死亡，其中包括至少1名兒童，使得因以色列封鎖援助而造成的營養不良死亡人數累計已達251人。

在以色列，耶路撒冷爆發大規模抗議，數千人要求政府與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」達成協議，釋放人質。抗議者封鎖道路、焚燒路障，警方動用高壓水柱並逮捕38人。

以色列軍事行動已造成超過6萬1000名巴人死亡，其中多數為平民，且不含埋於瓦礫下與間接死於戰爭的人數。

