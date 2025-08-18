為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　國際

    涉供俄無人機技術零件 烏克蘭點名制裁10家中企

    烏克蘭16日針對涉協助俄羅斯發展無人機技術的39名個人與55家法人實體，實施制裁。圖為俄軍士兵學習操作第一人稱視角（FPV）無人機。（歐新社檔案照）

    2025/08/18 00:59

    〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基16日簽署一項法令，針對涉及協助俄羅斯發展無人機技術的39名個人與55家法人實體，實施由國家安全與國防事務委員會批准的制裁措施，其中包括43家俄羅斯公司、10家中國公司，以及2家白俄羅斯公司。

    綜合法國國際廣播電台（RFI）和烏克蘭媒體報導，烏克蘭總統制裁政策專員弗拉修克（Vladyslav Vlasiuk）向媒體表示，俄羅斯正在積極發展具備人工智慧（AI）的無人機技術，此事必須被嚴肅看待，因為AI技術提升無人機的自主性、精確度以及抗電子戰能力，使其能在無需操作員介入的情況下，自動導航、識別並追蹤目標。

    弗拉修克指出，現代電子元件與龐大的運算資源，對這類AI無人機的開發至關重要，而新的制裁方案正是針對提供這些能力的企業。

    這些遭制裁的企業，包括攻擊型無人機和「第一人稱視角」（FPV）無人機的主要開發商、來自中國和白俄羅斯的電子產品供應商，以及開發無人機AI解決方案的中心。澤倫斯基辦公室指出，烏克蘭正與夥伴合作，在全球範圍內同步實施這些制裁。

    被點名的中企，包括浙江聯星機械公司（Zhejiang Lianxing Machinery Co.）、哈爾濱濱澳科技發展公司（Harbin Bin-Au Technology Development）、東莞標準貿易公司（Dongguan Standard Trading Co）、廣州本泉進出口公司（Guangzhou Benquan Import & Export）、深圳天弓導航科技公司（Shenzhen Sky Bow Navigation Technology），以及拓思康精密工業公司（Topscom Precision Industry）等。

    這些中企被指為「見證者」（Shahed）及其他無人機提供零組件，包括引擎、攝影機、微晶片、電晶體、電阻器、諧振器、導航接收器和路由器等。

    被制裁的俄羅斯公司Progmatik生產一種小型FPV無人機「Microb 10」，配備電子自動駕駛與自動目標鎖定系統；Rozumni Ptakhy則製造「Soroka」無人機，最大作戰載荷可達3.5公斤，配備光學目標鎖定系統，可穿越電子干擾區與無線電壓制區域。

    此外，俄羅斯Neurolab人工智慧技術中心，專門為無人機開發與訓練AI模型，使其能夠進行自主導航、目標識別與追蹤，並透過Neurolab參與者提供的大量運算資源，進行感測數據處理。

    弗拉修克表示，對這些實體實施制裁具有戰略意義，目標在於破壞俄羅斯發展具備AI技術的攻擊型無人機的關鍵供應鏈，這些無人機能在戰場上造成重大傷亡。

    此前，烏克蘭國防部情報總局（HUR）曾指出，俄羅斯正加速無人機生產，尤其是自伊朗引進的「見證者」攻擊型無人機，並尋求替代進口零組件。2025年，俄羅斯計畫生產7.9萬架無人機，其中包括4萬架「Geran-2」無人機、5700架「Garpiya-1」無人機，以及約3.4萬架其他型號的無人機。

