德國外長批中國侵擾台灣海峽 對歐洲產生影響

2025/08/17 23:51

〔國際新聞中心／綜合報導〕德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）17日批評中國在台灣海峽從事「侵擾行為」（aggressive behaviour），並在啟程前往日本與印尼訪問前強調，必須加強具有國際約束力的規則。

路透和法國國際廣播電台（RFI）等報導，德國外交部公布瓦德福的1份聲明，表達對中國擴張的關切：「中國在台灣海峽以及東海和南海日益侵擾性的行為，同樣影響到我們歐洲：我們全球共處的基本原則正受到挑戰。」

瓦德福說，「我們致力於建立一個以法律力量和對所有人都具有約束力的、以規則為基礎的國際秩序，從而共同反對這種行為。」

聲明指出，印度—太平洋地區在決定海上航線自由、全球供應鏈，以及整個世界經濟發展的安全程度方面，發揮至關重要的作用，不僅對德國和日本等大型出口經濟體至關重要，而且對印尼等東南亞國協（ASEAN）的新興合作夥伴也同樣重要。

「在經濟方面，我們也面臨重大挑戰：中國正以不公平和扭曲市場的貿易行為，挑戰我們的經濟。美國的關稅政策讓歐洲和亞洲的企業感到不安。只有那些實力雄厚、韌性強、依賴多元化原物料合作夥伴和供應管道的企業，才能在這種環境中生存下來。」

就在德國總理梅爾茨等歐洲領袖正準備隨同烏克蘭總統澤倫斯基，在華府會晤美國總統川普前夕，瓦德福強調，中國和北韓支持俄羅斯對烏克蘭發動的非法侵略戰爭，「表明我們的安全緊密相連。尤其是最近歐美為和平所做出的密集努力，現在必須促成公正的和平，以維護烏克蘭和歐洲的根本安全利益。」

瓦德福還在社群平台X發文重申，任何有關烏克蘭的和平協議，都需要提供明確的安全保障，「而歐洲已準備好與美國一起，共同提供這些保障。」「無論（俄羅斯總統）普廷的計畫是什麼，歐洲都堅定站在烏克蘭這一邊。」「沒有烏克蘭參與，就不會有關於烏克蘭的談判。」

