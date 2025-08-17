沒完沒了！ 北海道棕熊又出沒 這回跑到市區

日本北海道各地近日頻傳熊出沒與目擊事件。圖為去年10月17日在北海道瀧川拍攝到的熊出沒警告牌。（路透）

2025/08/17 23:34

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼日前日本北海道東部知床半島發生年輕登山客遭遇熊襲身亡後，北海道17日再傳熊出沒目擊事件，地點是中北部的名寄市，以及當地最大城札幌市，所幸無人傷亡，亦無財損。

當地時間17日中午12時5分（台灣時間同日早上11時5分）左右，名寄市的PIYASHIRI滑雪場的工作人員報警指出，該滑雪場的跳台滑雪設施下方有1頭棕熊出沒；但待警方趕到時已不見棕熊身影，滑雪場亦未遭熊破壞或留下痕跡。

請繼續往下閱讀...

當時正好有小學生在此練習跳台滑雪，熊出沒導致下午的練習就此取消。

警方指出，這頭棕熊身長約1.2公尺，牠在聽到滑雪場工作人員發出聲音後，便逃往東北方向的灌木叢。警方已出動巡邏車在附近警戒。所幸滑雪場四面環山，遠離住宅區，360公尺外才有住宿設施。

同日稍早，札幌市豐平區西岡公園管理處在上午8時起的30分鐘內，接獲3起棕熊目擊或聽聞獸鳴的報告。札幌市政府已關閉該公園入口與部分步道，預計將持續關閉到本月底，此外還設立目擊熊出沒的告示牌，提醒民眾注意棕熊。

豐平區警察局指出，這頭棕熊最後消失在前往該公園西南方的一處營地，在此的遊客在經警方警告後已全數拔營撤離。此外，經札幌市政府的檢查，並未發現棕熊對公園造成破壞或留下痕跡。

此外，北海道南部江差町則有1戶人家的家庭菜園受損，約10顆西瓜與約35根玉米被吃掉，據信應該是熊幹的，因為在附近發現疑似熊的糞便。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法