    首頁　>　國際

    歐洲領袖大陣仗陪澤倫斯基訪美 BBC：前所未見

    烏克蘭總統澤倫斯基將赴華府與美國總統川普會談，德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、英國首相施凱爾、芬蘭總統史塔布、北約秘書長呂特、歐盟執委會主席范德賴恩今天宣布都將與澤倫斯基同行，圖為澤倫斯基與范德賴恩會面後，與馬克宏視訊會議的畫面。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基將赴華府與美國總統川普會談，德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、英國首相施凱爾、芬蘭總統史塔布、北約秘書長呂特、歐盟執委會主席范德賴恩今天宣布都將與澤倫斯基同行，圖為澤倫斯基與范德賴恩會面後，與馬克宏視訊會議的畫面。（美聯社）

    2025/08/17 23:28

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基將赴華府與美國總統川普會談，歐洲及北大西洋公約組織領導人都要同行，英國廣播公司（BBC）稱這是前所未見一刻，顯然美俄峰會後，歐洲領袖們有些許緊張。

    在美國要求迅速結束俄烏戰爭的強大壓力下，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）明天將飛往華盛頓，捍衛基輔利益的同時，也要竭力避免再度於白宮與川普（Donald Trump）發生衝突。

    德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）、北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天宣布，將與澤倫斯基同行。

    起初只是兩人的雙邊會晤，現在看來規模已經擴大，儘管川普與澤倫斯基仍可能進行一對一會談。

    BBC報導，就目前情況而言，這是一場前所未見的聚會。難以想見有這麼多歐洲領導人會在如此短的時間內表態，要飛越大西洋針對單一議題進行遊說。

    川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加州舉行峰會後，歐洲各國領導人顯然有些緊張。

    現在他們的一大目標會是推動在俄烏兩國達成和平協議後，烏克蘭需獲得安全保障。歐洲領袖們也希望向川普提出有關烏克蘭領土的議題，並強調他們會繼續支持烏國。

    今年2月，澤倫斯基在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）遭川普和美國副總統范斯（JD Vance）公開訓斥，這一幕讓全世界目瞪口呆。

    當時澤倫斯基被逐出白宮，很難想像雙方關係還能重歸於好。但接下來幾個月裡，歐洲領導人在幕後努力修補關係，與川普關係好的領袖一直在盡力代澤倫斯基討好川普。

    澤倫斯基則接受了如何恭維川普的方法，以及如何用談生意的方式說話。

    今年4月，烏克蘭與美國簽署礦產協議，川普也和澤倫斯基在梵蒂岡進行私下會談，烏克蘭明確表達願意付錢採購美國武器。

    到了7月，川普與澤倫斯基通電話，進行了後者稱為「我們之間最好的一次對話」。

    外界依然認為，川普容易被阿諛奉承所左右、對強人領袖印象深刻，因此烏克蘭依然擔心蒲亭對他的影響力。

    但澤倫斯基仍持續學習，在18日橢圓形辦公室的會面前，他有歐洲盟友能夠求助。梅爾茨對此表示：「我們會給一些好建議。」

    BBC指出，在引領澤倫斯基與川普互動這方面，施凱爾也將發揮顯著作用。

    施凱爾努力與川普維持良好關係，今年2月施凱爾訪問白宮，以及川普最近訪問蘇格蘭時，氣氛都很友善。他和史塔布可能是跟川普關係最緊密的歐洲領導人。

    英國首相府堅信施凱爾出席這類活動可出一臂之力，他可以當川普與澤倫斯基之間的中間人。

