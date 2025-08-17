為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    重大突破！普廷同意給烏克蘭「類北約」保護傘

    美國總統川普（右二）15日與俄羅斯總統普廷（左三）於阿拉斯加舉行峰會。（美聯社）

    美國總統川普（右二）15日與俄羅斯總統普廷（左三）於阿拉斯加舉行峰會。（美聯社）

    2025/08/17 23:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美俄阿拉斯加峰會傳出重大突破。美國特使魏科夫 （Steve Witkoff）17日透露，俄羅斯總統普廷在與美國總統川普的會談中，已同意讓美國與歐洲盟友，為烏克蘭提供一份類似北約（NATO）第五條集體防禦條款的安全保證。

    根據《美聯社》報導，魏科夫在美國有線電視新聞網（CNN）的節目上表示：「我們贏得了以下讓步：美國可以提供類似第五條的保護，這是烏克蘭想加入北約的真正原因之一。」他強調：「這是我們首次聽到俄羅斯人同意此事。」

    歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也證實，歐盟歡迎川普為烏克蘭爭取「類第五條」安全保證的意願，並表示由歐盟在內的「意願聯盟」（Coalition of the willing） 已準備好盡自己的一份力量。

    魏科夫形容，雙方同意的「強健安全保證」，足以「改變遊戲規則」。他並補充，俄羅斯表示將做出立法承諾，不再尋求烏克蘭的任何額外領土。

    然而，烏克蘭總統澤倫斯基雖對此表示感謝，但態度審慎。他指出，目前關於這份安全保證的細節仍不清楚，「我們需要安全保障在實踐中能像北約第五條一樣運作」。

    美國國務卿魯比歐則為川普放棄立即停火的立場辯護，稱一個全面的和平協議是更好的結果。但他同時降溫表示：「我們還沒到達成和平協議的懸崖邊上。」他坦言，雙方仍存在重大分歧。川普預計18日將在白宮與澤倫斯基及歐洲領導人會面，商討後續步驟。

