美國學者曾批評新疆政策 中國大學邀演說被圍剿

美國耶魯大學法學院「蔡中曾中國中心」高級研究員龍大瑞，因曾發表批評中國政府箝制新疆維吾爾族的言論，遭中國網友攻擊為支持疆獨。（取自領英）

2025/08/17 23:06

〔國際新聞中心／綜合報導〕近年來，隨著美國和中國地緣政治與安全緊張加劇，來自美中2國的學者都抱怨，學術交流障礙日益增多。最新的1起案例，發生在湖南省長沙市的中南大學，該校因邀請美國耶魯大學法學院「蔡中曾中國中心」（Paul Tsai China Centre）高級研究員龍大瑞（Darius Longarino）發表演說，遭到大批網友攻擊，甚至上綱到國家安全層級。

香港「南華早報」17日報導，今年6月，龍大瑞受邀在中南大學發表有關中國性騷擾案件定罪率低的演說。中南大學以及至少另外2所曾邀請他出席活動的大專院校，已從官網刪除這些活動的相關文章。

雖然中國搜尋引擎仍可顯示這些頁面的連結，但點擊後會出現錯誤訊息，顯示已無法前往該內容。

這場爭議的導火線，是有網友翻出龍大瑞2019至2022年間發表在社群平台X上的貼文，他批評北京的新疆政策，包括涉及性別與性少數群體權益的問題。

在2022年的一則貼文中，龍大瑞寫道：「聯合國人權事務高級專員無視中國當局日益強迫LGBTQ團體關閉，或限制／停止活動的事實，卻在新疆之行後進行這樣的粉紅清洗（pinkwashing）嘗試，實在令人難以接受。」

龍大瑞指的是聯合國人權高專巴舍萊（Michelle Bachelet）當年5月訪問新疆之後發表的報告。批評者認為，巴舍萊的行程受到官方安排限制，並未允許對侵犯人權行為進行獨立調查。

許多西方國家將中國在新疆的政策、尤其是針對主要為穆斯林的維吾爾族的措施，指為侵犯人權，甚至是種族滅絕，包括強迫勞動等。北京則始終否認這些指控，並堅稱其政策旨在打擊恐怖主義與分裂主義。

龍大瑞的研究主要聚焦於中國的性別平等，以及性少數群體權利相關的法律議題。自2019年以來，龍大瑞至少曾兩度訪中，並在多所大學發表演說。

中國網友對龍大瑞的指控包括他支持新疆獨立，並參與「顏色革命」試圖推翻中國政府。網友也指責中南大學被西方敵對勢力滲透，居然邀請鼓吹新疆獨立人士舉辦「學術講座」，是否意味著支持疆獨？「我嚴重懷疑中南大學的行為損害國家安全」。

其他遭到類似批評的院校，還包括中國政法大學和浙江大學。

