怎麼有臉？中共突發布《美國侵犯人權報告》 網友笑了

中國國務院17日發布美國侵犯人權報告書，引發外界熱議。（歐新社檔案照）

2025/08/18 00:54

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院週日（17日）突然發布《美國侵犯人權報告》，大肆批評美式民主虛偽、巨大貧富差距讓美國底層民眾苦不堪言、弱勢群體有困難卻求助無門、美國霸權實為他國人權夢魘等，《人民日報》、《新華社》等主要官媒紛紛轉載。不過這份報告書所指控的內容，有大部分正在中國境內血淋淋地上演，讓外界看了忍不住狠狠嘲諷。

中國國務院新聞辦公室本月17日發表《2024年美國侵犯人權報告》，列出「美式民主：金權遊戲的狂歡」、「民生福祉：底層民眾的掙扎」、「種族主義：少數族裔的枷鎖」、「脆弱族群：婦女兒童的無助」、「致命旅途：無證移民的悲歌」、「美式霸權：他國人權的夢魘」6大主題。

請繼續往下閱讀...

中國酸美國的民主虛假，從去年11月大選看，表面上稱公民可以行使政治權利，但現實是金錢操控政治、政治綁架司法、選舉規則壓制選民，政治暴力事件頻發，「大多數民眾對美式民主深感失望」。中國還指責美國選舉投票規則複雜，規定繁瑣，對老年人、少數族裔、殘疾人士、低收入戶和學生影響尤其嚴重，等同於剝奪這些人行使選舉權。

該報告接著批評美國高通膨加劇貧富鴻溝，中低收入家庭遭受災難性衝擊、無家可歸者人數再創新高、醫療和保險體系昂貴低效觸發眾怒、藥物濫用危害民眾健康、槍枝暴力威脅生命安全、警察濫用暴力草菅人命、監獄囚犯遭受虐待等社會問題頻傳。最嚴重當屬種族主義，在美國，種族歧視言論肆意橫行，煽動種族歧視甚至成為美國政治競選攻防的重要手段。

除此之外，中國還提到美國的婦女和兒童權利受到廣泛侵犯，例如職場性別歧視顯著擴大、性騷擾在美國企業司空見慣、女性遭遇家暴事件層出不窮、兒童生命健康權保障不力。移民問題部分，中國控訴美國政客煽動對移民的仇視，針對移民的暴力、歧視時有所聞。

最後一點顯然是中共最不爽美國的，就是「美式霸權」，「美國長期奉行霸權主義、單邊主義，認為只有自己才能永遠在餐桌上吃肉，別人只能在菜單上任其宰割；只有自己才能永遠喝牛奶，別人只能長期做『乳牛』。美國強權政治粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則，肆意侵犯他國人權，嚴重威脅全球和平、安全與發展。」

該報告曝光後，隨即引來大批網友吐槽，「中共談人權？荒唐又可笑」、「一個沒法讓人民投票選領導的國家，怎麼有臉對民主國家指指點點？」、「我只想知道寫這份報告的官員是誰，我懷疑他在偷臭自家」、「中國這些人沒意識到這份報告所提到的指控幾乎都是在講自己嗎？」、「我感覺這是個自我介紹」、「江油人被打隻字不提，對美國人的人權密切關注，國務院是美國人的狗吧？」、「也難怪，畢竟韭菜人礦是沒有人權可言的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法