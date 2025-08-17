為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普：俄羅斯問題有「重大進展」 敬請期待

    美國總統川普（左）15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普廷（右）會面。川普今發文聲稱「在俄羅斯問題上取得了重大進展」。（歐新社檔案照）

    2025/08/17 22:37

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）明（18）日將在白宮接見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與多名歐洲國家領導人，商議俄烏停戰議題。他稍早在社群媒體發文宣稱，在俄羅斯問題上取得了「重大進展」（BIG PROGRESS ON RUSSIA），呼籲大家拭目以待。

    川普今日稍早在他的官方社群Truth Social發文說：「在俄羅斯問題上取得了重大進展，敬請期待！」他沒有說明是在哪方面取得進展。

    英國廣播公司（BBC）指出，澤倫斯基週一將前往華府與川普會晤，與他同行的還有其他7位歐洲領導人，包括芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理梅若尼（Giorgia Meloni）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）以及北約秘書長呂特（Mark Rutte）。

    川普在Truth Social發文說「在俄羅斯問題上取得了重大進展」。（擷取自Truth Social）

