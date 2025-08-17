為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    水火二重天 中國暴雨山洪高溫預警齊發上看40度

    中國官方今天傍晚同時發布高溫、暴雨、山洪、自然災害等預警，不少地區明天將出現攝氏35度以上高溫，甚至可能超過40度。（圖擷自微博）

    中國官方今天傍晚同時發布高溫、暴雨、山洪、自然災害等預警，不少地區明天將出現攝氏35度以上高溫，甚至可能超過40度。（圖擷自微博）

    2025/08/17 21:43

    〔中央社〕中國官方今天傍晚同時發布高溫、暴雨、山洪、自然災害等預警，指中國部分地區今晚至明天恐將降下暴雨甚至大暴雨，進而導致山區可能出現山洪爆發等地質災害。另一方面，中國不少地區明天將出現攝氏35度以上高溫，甚至可能超過40度。

    此外，昨晚降下暴雨的內蒙古巴彥淖爾市烏拉特後旗的烏蓋蘇木東烏蓋溝上游，因山洪爆發導致在當地露營的13人失聯。截至今天傍晚5時20分，死亡人數已上升至10人，仍有2人失聯，1人則已獲救。

    界面新聞報導，今天傍晚6時，中國中央氣象台接連發布高溫黃色預警及暴雨藍色預警；中國水利部及中國氣象局則聯合發布黃色山洪災害氣象預警：中國自然資源部及中國氣象局也聯合發布地質災害氣象風險預警。也就是說，中國官方同一時間共發布了4項氣象及災害預警。

    根據預警內容，中國中央氣象台預測，明天白天黃淮大部、江淮、江漢中東部、江南中北部、陜西關中、四川盆地、新疆吐魯番盆地和南疆盆地東部等地的部分地區，將出現35至39度的高溫天氣。

    據預測，上述地區當中的陜西關中、重慶、湖北、湖南北部、安徽南部、江西北部、浙江中西部、新疆吐魯番盆地等地的局部地區，最高氣溫可達40度以上。

    至於暴雨預警，根據預測，今晚8時至明晚8時，廣東南部沿海、廣西南部沿海、海南島西部，內蒙古中部和東北部、山東半島、四川盆地西部、雲南西部等地部分地區有大到暴雨；其中，廣東西南部沿海等地部分地區有100至140毫米的大暴雨；上述部分地區並可能伴有短時強降雨、雷暴大風等強烈對流天氣。

    山洪災害預警方面，根據預測，今晚8時至明晚8時，內蒙古中部、四川中部、西藏中部、新疆北部等地部分地區可能發生山洪災害，屬藍色預警；其中，新疆北部局部地區發生山洪災害可能性較大，屬層級較高的黃色預警；至於其他地區，也可能因局部地區出現短時強烈降雨引發山洪災害。

    地質災害預警方面，根據預測，今晚8時至明晚8時，山西中南部、內蒙古中部和南部等地部分地區發生地質災害的氣象風險較高，屬黃色預警。

