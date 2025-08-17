為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國強制繳納社會保險9/1上路 失業、通縮恐再惡化

    中國9月1日起將嚴格落實強制繳納社保的規定，許多中小微型企業和勞工大喊吃不消。示意圖。（路透檔案照）

    中國9月1日起將嚴格落實強制繳納社保的規定，許多中小微型企業和勞工大喊吃不消。示意圖。（路透檔案照）

    2025/08/17 20:30

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中國自9月1日起將嚴格落實強制繳納社會保險的規定，雇主與員工都必須繳納社保，過去雙方私下達成不參與社保的協議將不再合法，引發許多中小微型企業和勞工大喊吃不消。有分析認為，中小微型企業恐因此減薪和裁員，甚至結束營業，加劇中國的失業情況，勞工也保費負擔增加而緊縮消費，令中國通縮進一步惡化。

    中國社保體系分為「五險一金」，即養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金，前3項保險由勞資雙方按比例分攤，後2項保險由資方繳納。企業若全部繳納社保，比例約占員工稅前薪資的30%至40%，員工繳費比例約10.5%至22.5%。企業和員工社保繳納費率合計最低40%，最高可超過60%，遠超過已開發國家。

    尤其是社保的繳費「基數」下限可能比實際薪資還要高。以上海為例，社保必須按照「基數」下限（為上一年度全市職工月平均工資的60%）7384元人民幣（下同，新台幣3萬856元）繳納，月薪低於此的一律按7384元繳納社保，企業和員工合併大約需繳納2673元至2799元（新台幣1萬1170元至1萬1696元），可能比上海最低薪資標準2740元（新台幣1萬1450元）還要高。

    中國社群平台微信上近日廣傳了「家門口的包子鋪要關門了」一文，文中指出，包子店的老闆表示，可能不用多久就要關門，「本來就不怎麼賺錢，硬撐著，9月1日開始還要給店裡的五個夥計交社保，實在是交不起」，連老闆自己都沒有交社保。

    由於中國經濟持續低迷，強制繳納社保又將使企業的經營成本上升，對年輕員工而言，他們更傾向於拿現金，不會對遙不可及的退休金想太多。對於已出現通縮跡象的中國經濟而言，這項社保新政策無異殺雞取卵，因薪資微薄的基層員工，這筆新增支出將迫使他們進一步減少消費，令通縮進一步惡化。

