一團和睦是暫時！ CSIS專家：中國運氣有時盡 川普將重拾強硬路線

2025/08/17 20:27

〔編譯魏國金／台北報導〕美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國專家甘思德（Scott Kennedy）投書時代（Time）雜誌指出，儘管目前美中之間從最初針鋒相對的關稅大戰，轉變似已偃旗息鼓，但在經濟、台灣等議題上的根本差異使雙方的友好不太可能持續太久，一旦「北京運氣用光」，美國總統川普又可能變臉採取強硬姿態。

甘思德在其「為何美國與中國一團和睦」的文章指出，由於將中國視為戰略對手，川普上任最初幾週便對中國課徵20%關稅，隨後4月「解放日」再課34%對等關稅，儘管他不久調降各國關稅，以安撫市場，但獨獨提高中國關稅4倍達145%

但現在這似乎已成往事，過去4個月，川普對中國示好，兩度延長90天的關稅休兵，他也沒有關閉美國境內的TikTok，同時允許輝達與超微銷售中國先進晶片。

基於美國對以中國為首的金磚5國以及許多傳統盟友嚴厲以待，其對中國態度的丕變令人倍感奇怪。3個可能的原因如下：

首先，雙方都握有抑制對方激進行動的武器。有別於其他屈服川普壓力的國家，北京採取反擊，先是提高關稅，接著更重要的是限制稀土出口。一旦川普開始調降中國關稅，並呼籲與習近平會談，北京便有信心祭出稀土牌不會遭到反制，而是讓步。北京認為已掌握讓「川普總是龜縮」（TACO）的最佳配方。

其次，川習都希望強化國內經濟信心。持續的產能過剩與價格戰使「內捲」成為中國的年度措辭，習近平必須改善政府財政、鞏固產業，避免國際壁壘進一步阻礙中國出口與投資。至於美國，各地選民皆對失去出口市場、通膨、預算赤字與衰退表達憂心。

第三，川習希望會面。川普最早4月就暗示他希望與習近平直接溝通，以期達成協議，向國內宣傳增加商業機會與遏阻芬太尼流入，而習希望避免重蹈烏克蘭總統澤倫斯基遭羞辱的局面。

該文說，美中關係的回溫不太可能持續太久，雙方目前維持平靜是因為這符合兩國短期利益。兩國都沒有以合作角度看待彼此關係，也沒有採取重大措施，向對方提供戰略保證，兩國因經濟、台灣等重大議題的分歧而造成的根本挑戰只能掩蓋一段時間。

到了某個時刻，北京運氣用盡，可能在談判中沒有做出足夠讓步，或是太過強硬而惹惱川普做出過激反應，川普的不可預測性使得對美國任何政策或戰略進行線性推斷都是一種冒險的賭注。到了某個時候，無論是什麼原因，美國目前對北京的溫和態度可能最終轉為強硬，而新的篇章就此展開。

