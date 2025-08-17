澤倫斯基18日會川普 德法歐盟領袖組「應援團」赴美

澤倫斯基將再次赴美拜會川普，這次法德歐盟領袖將相伴。（歐新社）

2025/08/17 18:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基將在18日訪問美國華府，與剛與俄羅斯總統普廷舉行峰會的美國總統川普進行會談。據報導，德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩等人，都將組「應援團」陪同澤倫斯基出席。

《英國廣播公司》（BBC）和《路透》等媒體報導，根據德國聯邦政府最新聲明，總理梅爾茨將在18日前往華府，參加澤倫斯基與川普之間的會談，「此次訪問將作為川普總統在阿拉斯加與俄國總統普廷會晤後的訊息交流。梅爾茨總理將與各國元首和政府首長討論和平努力的現狀，並強調德國希望迅速在烏克蘭達成和平協議，會談將討論安全保障、領土問題及繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略等問題，包括維持制裁壓力」。

請繼續往下閱讀...

法國總統府17日也發表聲明指出，總統馬克宏將在18日與澤倫斯基及其他歐洲領袖一同前往華府，各國領袖將「繼續協調歐洲與美國之間的關係，以實現公正持久的和平，維護烏克蘭的切身利益和歐洲的安全」。

歐盟執委會主席馮德萊恩也宣布，她和其他歐洲領袖18日都將齊聚華府，「今天（17日）下午，我將在布魯塞爾歡迎澤倫斯基，我們將共同組成『意願聯盟』。應澤倫斯基總統的邀請，我明天將前往白宮與川普總統和其他歐洲領袖會面」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法