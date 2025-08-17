為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    巴基斯坦暴洪釀344死 西北部逾150人失聯

    巴基斯坦洪患造成全國至少344人喪命，西北部開柏普赫圖赫瓦省有超過150人失聯，上千名救難人員在泥濘中搶救尋找可能的倖存者。（路透）

    巴基斯坦洪患造成全國至少344人喪命，西北部開柏普赫圖赫瓦省有超過150人失聯，上千名救難人員在泥濘中搶救尋找可能的倖存者。（路透）

    2025/08/17 19:09

    〔中央社〕巴基斯坦遭遇突發性洪患造成全國至少344人喪命後，國內西北部開柏普赫圖赫瓦省災難管理當局今天表示，當地有超過150人失聯。

    法新社報導，數以千計救難人員正冒雨在及膝的泥濘中跋涉，並拚命將巨石底下的房舍殘骸挖掘出來，尋找可能的倖存者。

    開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的省級災難管理局首長卡達克（Asfandyar Khattak）告訴法新社：「布納縣（Buner）至少有150人仍下落不明。他們可能受困於自家住宅殘骸底下，或是被洪水冲走了。」

    他還說道：「另外，香拉縣（Shangla）也有數十人被通報失蹤。」

    卡達克指出，降雨持續不斷，使得救援行動極為困難，「布納縣沒有電力和手機訊號，因為輸電線路和行動通信基地塔在突發性洪水中毀損」。

    一位省級救援單位發言人告訴法新社，災情最嚴重的布納縣至少208人死亡，且有「10至12座村莊」遭到土石局部掩埋。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播