全美各地逾300場示威活動 反對德州重劃選區

2025/08/17 19:19

〔中央社〕民主派倡議人士及勞工團體今天在美國各地舉行數百場集會活動，抗議川普政府大力推動德州重劃國會選區，以確保2026年期中選舉對共和黨有利的舉措。

路透報導，民主黨籍前聯邦眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）等多人今天在德州發表談話，呼籲民眾支持反重劃選區。德州數十位民主黨籍州議員現已離開當地，以使州議會無法達到表決選區重劃案必要的法定最低人數。

歐洛克告訴現場群眾：「他們這樣做是因為他們害怕。他們害怕今天在這裡看到的這股力量。」

民主派組織Texas For All執行董事蒂格納（Drucilla Tigner）告訴路透社，親民主團體與勞工團體在全美44州及華盛頓特區舉辦300多場活動，吸引數萬人共襄盛舉。

暫離德州的50多名民主黨州議員中，許多人目前暫居伊利諾州。伊州今天也舉辦了反對德州重劃選區的示威活動。

這些缺席的州議員面臨1天最低500美元罰款，且德州共和黨人進一步通過發布逮捕令的動議，要緝捕缺席表決的民主黨人。不過，逮捕令僅適用於德州境內，這些民主黨人可能在返回德州時才會被逮捕。

這批民主黨州議員希望阻止選區重劃案在德州特別會期中進入表決。這個特別會期是與川普關係密切的德州州長艾波特（Greg Abbott）所召開，已於15日結束。艾波特隨即宣布召開第2個特別會期。

為針對德州重劃選區採取反制措施，加州州長紐松（Gavin Newsom）也於14日宣布有意重劃選區，以有效抵消德州此舉可能帶來的影響。

