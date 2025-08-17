雙普會後與川澤會前 烏俄持續互射無人機

烏俄17日持續以無人機相互攻擊。圖為俄國官員15日公布的照片，顯示鄰近烏克蘭邊境的俄羅斯城市貝爾哥羅德的1棟行政大樓，在遭烏軍以無人機攻擊後起火燃燒。（美聯社）

2025/08/17 18:26

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國總統川普與俄羅斯總統普廷才剛結束元首峰會，以及烏克蘭總統澤倫斯基將親赴華府會見川普前夕，烏克蘭與俄羅斯17日互相發射攻擊無人機，顯示儘管一系列以結束戰爭為目標的外交行動不斷，打了3年多的烏俄衝突仍持續激烈戰鬥。

烏國空軍指出，俄羅斯使用60架伊朗製的「見證者」（Shahed）無人機與其他無人機，以及1枚伊斯坎德（Iskander）飛彈，攻擊烏克蘭；烏東頓內茨克州（Donetsk）州長菲拉什金（Vadym Filashkin）說，俄國16日的攻擊造成該區5人死亡。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯方面，俄國國防部稱遭烏國發射46架無人機攻擊，大多數飛越邊境地區，也飛越莫斯科以東、離烏克蘭有數百公里的俄國下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）地區。

俄國邊境地區庫斯克（Kursk）的代理州長辛斯坦（Alexander Khinstein）說，1名男子因1架烏克蘭無人機攻擊死於車內；毗鄰烏克蘭的俄國南部佛洛尼斯州（Voronezh Oblast）州長古塞夫（Alexander Gusev）則表示，烏國無人機在該區造成1名鐵路工人受傷。

烏克蘭在遭俄羅斯全面入侵期間對俄國進行無人機反擊，造成數千人死亡與數百萬人流離失所。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法