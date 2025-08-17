以色列示威全國開花！促結束加薩戰爭、49人質獲釋

示威者17日在以色列特拉維夫街頭集結抗議，要求哈瑪斯釋放人質，以及呼籲以國政府放棄接管加薩市。（美聯社）

2025/08/17 17:52

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）近2年的戰爭已釀嚴重人道危機、以國安全內閣日前通過控制加薩市之議升高緊張情勢，以及以軍正準備發動新一輪攻勢之際，以色列全國各地17日爆發示威者走上街頭的抗議潮，要求結束加薩戰爭，以及達成讓哈瑪斯釋放手中人質的協議。

加薩戰爭始於2023年10月哈瑪斯襲擊以色列，251名人質遭劫持；部分人質稍後陸續獲釋，但也有27人已身亡，目前還有49人被扣在加薩。

請繼續往下閱讀...

示威者在以國大城特拉維夫（Tel Aviv）的所謂「人質廣場」上展開1面巨大的以國國旗，旗面蓋住那些仍被扣在哈瑪斯手中的人質的肖像。根據當地媒體，示威者還堵住多條道路，包括連接特拉維夫與耶路撒冷的高速公路，並在路上燒輪胎導致交通堵塞。

參與耶路撒冷的抗議集會的54歲導遊威爾范德（Doron Wilfand）直言，是該結束戰爭、釋放所有人質，與幫助以色列復原與邁向更穩定的中東的時候了。

法新社電視（AFPTV）影像顯示，鄰近加薩邊境、在哈瑪斯襲擊中受創甚深的以國集體農場貝里（Beeri），也有示威者集結抗議。以國媒體報導，抗議潮遍及全國各地。

此外，耶路撒冷與特拉維夫還有許多商家關門歇業。抗議發起單位與代表人質家屬的主要活動團體，皆呼籲17日大罷工。「人質和失蹤家庭論壇」（The Hostage and Missing Families Forum）透過聲明指出，抗議人士「今天（17日）要讓國家（以色列）停擺，並發出明確呼籲：把（剩下的）50名人質帶回來，結束戰爭」。

該論壇因納入1名死於2014年戰爭、遺體遭哈瑪斯扣留的以兵，因此人質人數多1人。該論壇還計劃在加薩邊境附近搭建抗議帳篷，誓言「升級抗爭與竭盡所能帶回摯愛的家人…如果現在不把他們帶回來——我們將永遠失去他們。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法