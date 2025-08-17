普廷見川普腿狂抖！烏媒嘲諷：穿「外骨骼」壯膽？

俄羅斯總統普廷（前左）告別美國總統川普（中）時，腿部出現「可疑的抖動」。（翻攝X影片）

2025/08/17 17:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美俄阿拉斯加峰會落幕，但外界的焦點，卻意外地集中在俄羅斯總統普廷告別美國總統川普時，其腿部一次「可疑的抖動」上。烏克蘭媒體與網友藉此大做文章，嘲諷普廷不僅健康堪憂，更可能為了克服「拿破崙情結」，穿上了增高鞋甚至「外骨骼」。

根據英國《每日郵報》報導，克里姆林宮釋出的官方影片顯示，72歲的普廷在與身高190公分的川普並肩站立時，膝蓋出現了反覆的、不自然的彎曲抖動，左腳也頻繁地抬起腳跟與腳尖。

烏克蘭媒體隨即抓住此一細節大肆嘲諷。《烏克蘭時報》的Telegram頻道直接提問：「注意普廷的腿。它們是怎麼了？」親烏克蘭的「克里米亞之風」頻道則稱，普廷為了這場「世紀會晤」，似乎不滿足於傳統的增高鞋，褲管下疑似有「輕型外骨骼」的物體，旨在將兩人20公分的身高差降至最低。

報導指出，外骨骼是一種可穿戴的機器人裝置，用於輔助或增強穿戴者的姿態。烏克蘭方面的猜測，直指普廷為了在氣勢上不輸給高大的川普，可能借助了科技輔具。

除了肢體語言引發的猜測，普廷在峰會後，前往理查森堡紀念公墓 （Fort Richardson Memorial Cemetery） 向二戰蘇聯飛行員墓地獻花時，也被拍到彎曲膝蓋的動作。

這場峰會最終並未達成停火協議，但普廷這些細微的肢體動作，已意外地成為外界解讀這位俄羅斯強人內心狀態的另類焦點。

美俄峰會後，普廷前往阿拉斯加理查森堡國家公墓，向二戰蘇聯飛行員墓地獻花。（路透）

