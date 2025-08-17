颶風艾倫風速減弱 威力從5級降為4級

颶風艾琳預計將於週六和週日在多明尼加共和國以北約400公里處經過。（歐新社）

2025/08/17 17:35

〔中央社〕美國國家颶風中心（NHC）今晚發布的更新指出，2025年大西洋颶風季第1個颶風艾倫（Hurricane Erin）風速略有減弱，強度已從5級下調至4級。

路透社報導，國家颶風中心表示，艾倫目前位於大土克島（Grand Turk Island）以東約636公里處，最大持續風速為每小時225公里，低於先前的每小時257公里。

請繼續往下閱讀...

國家颶風中心預測，艾倫正以近每小時22公里的速度向西北西方向移動，預計18日至19日將轉向更北方向移動。

國家颶風中心表示，法國氣象部門已停止對聖馬丁島（St. Martin）和聖巴瑟米（Saint-Barthelemy）的熱帶風暴預警，荷蘭氣象部門也停止對荷屬聖馬丁島（ Sint Maarten）的熱帶風暴預警。

美國國家颶風中心先前表示，預計艾倫將持續增強至下週。

據預測，艾倫的中心明天將經過背風群島（Leeward Islands）北方、維京群島（Virgin Islands）和波多黎各北部，並於明晚和18日通過土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）東部以及巴哈馬群島（Bahamas）東南部。

國家颶風中心表示，預計直到明天，艾倫都將持續為背風群島北部、維京群島和波多黎各帶來強降雨。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法