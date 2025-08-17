為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    遊日注意！大阪9/1調漲「宿泊稅」 入住一定要準備日圓現金

    大阪將於今年9月1日調整住宿稅。大阪遊客示意圖。（法新社）

    2025/08/17 18:52

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕旅日注意！大阪府官網日前公告，今年9月1日將調漲住宿稅。知名旅遊作家「943」堤醒，住宿稅通常是在辦理住宿登記時現場收取，因此旅客一定要提前準備後日圓現金，以免落得無法入住的窘境。

    住宿稅日文中寫做「宿泊稅（しゅくはくぜい）」，是從2002年10月開始的稅賦制度，收到的稅金用來充實當地振興、推廣觀光經費。目前除了大阪，東京都、京都市、北海道俱知安町、福岡縣、金澤市等地都有施行住宿稅制度。

    而大阪府日前在官網公告，當地住宿稅將於9月1日起調漲稅率，住宿費未滿5000日圓（約新台幣1020元）免徵住宿稅的規定不變；原先5000日圓以上7000日圓以下（約新台幣1020元至1430元）也不徵稅，修訂後變成徵收200日圓（約新台幣40元）；7000日圓以上1萬5000日圓以下（約新台幣1430元至3062元）原先收取100日圓（約新台幣20元）住宿稅，9月1日調整後徵收200日圓；1萬5000日圓以上2萬日圓以下（約新台幣3062元至元4083元），徵收400日圓（約新台幣81元，原先200日圓）；2萬日圓以上徵收500日圓（約新台幣102元，原先300日圓）。

    據《中央社》報導，旅遊作家943表示，線上訂房看到的價格不包含住宿稅，通常是在入住Check in時現場收取，因此9月起赴大阪旅遊者，主要符合住宿稅徵對象，就會被加收現金，提醒旅客要記得在身上準備日圓現金，避免辦理住宿登記時時因為拿不出現金而無法入住。

    大阪將於今年9月1日調整住宿稅。（圖翻攝自大阪府官網）

