    首頁　>　國際

    通膨高漲+前總統攪局 玻利維亞大選今投票

    玻利維亞17日舉行大選，該國1名婦女16日在南部恩特雷里奧斯街頭行經一面呼籲投賭爛票的標語。（歐新社）

    玻利維亞17日舉行大選，該國1名婦女16日在南部恩特雷里奧斯街頭行經一面呼籲投賭爛票的標語。（歐新社）

    2025/08/17 16:59

    〔編譯張沛元／綜合報導〕在國家陷入40年來最嚴重通貨膨脹，再加上左翼前總統莫拉萊斯（Evo Morales）依法不得再選，憤而呼籲民眾抵制選舉等陰影下，南美洲國家玻利維亞的選民17日投票決定新總統與國會。

    目前較被看好的總統候選人，是反對陣營的保守派候選人、將速食連鎖店「漢堡王」（Burger King）引進玻國的商業鉅子麥迪納（Samuel Doria Medina），以及另一名玻國前總統基洛加（Jorge "Tuto" Quiroga ）；但多項民調顯示，麥、基二人的支持率皆未破三成，且有約1/4的選民心意未決。

    民調還顯示，執政黨「社會主義運動黨」（MAS）可能會在這場大選中，吃下近20年來的首次敗仗。根據益普索CEISMORI（Ipsos CEISMORI）的8月最新民調，MAS附隨政黨與其他左傾候選人的支持率不敵反對陣營，合計約落後10%。

    MAS共同創黨人之一的莫拉萊斯依法無法再選，已呼籲選民抵制投票。莫拉萊斯是玻國首位原住民總統，也是玻國史上在位時間最長的總統，前後長達近14年；他從2006年初開始執政，2009年時經國會修憲、允許總統可連選連任2次，每任5年後，得以在2010年與2014年連選連任；莫拉萊斯再提修憲雖未成功，但仍於2019年參選連任並勝出，然該選舉遭國際質疑與爆出舞弊，莫拉萊斯最後各界要求下台的呼聲終於2019年11月宣布請辭。

    投票所從當地時間17日早上8時（台灣時間同日晚間8時）開放至下午4時，初步結果預計當晚9時過後出爐，完整的官方版結果則會在7天內公佈。除了總統，玻國選民還將選出26名參議員與130名眾議員，當選人將於11月8日就職。

    智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）的南安地斯地區分析師岡薩雷斯（Glaeldys Gonzalez Calanche）表示，競爭激烈再加上執政黨候選人未居主導地位，這場大選對玻國而言是「（決定未來方向的）關鍵時刻」。

    玻利維亞前總統莫拉萊斯（右）16日召開記者會，依法不得再選的莫拉萊斯已呼籲選民抵制投票。（法新社）

    玻利維亞前總統莫拉萊斯（右）16日召開記者會，依法不得再選的莫拉萊斯已呼籲選民抵制投票。（法新社）

    商業鉅子麥迪納（左）與前總統基洛加（右）是玻利維亞總統大選兩大主要候選人，但兩人的支持率皆未破三成。（路透）

    商業鉅子麥迪納（左）與前總統基洛加（右）是玻利維亞總統大選兩大主要候選人，但兩人的支持率皆未破三成。（路透）

    圖 圖
    圖 圖
