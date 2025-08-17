西班牙熱浪助長野火蔓延 軍隊出動協助救災

西班牙的熱浪警報進入第3週，森林火災在多處蔓延，除了動員軍方投入救災之外，法國和義大利也派遣滅火飛機前往支援，圖為一家汽車零件工廠遭野火燒毀的慘狀。（歐新社）

2025/08/17 17:15

〔中央社〕隨著西班牙的熱浪警報進入第3週，消防員持續在西部和西北部地區與野火奮戰，軍方也派遣部隊至各地，協助控制火勢。

法新社報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，今天召開了應對協調會議；法國和義大利也派遣滅火飛機前往薩拉曼卡（Salamanca）附近的空軍基地支援滅火。

請繼續往下閱讀...

桑傑士在社群平台X發文表示：「政府正竭盡所能，全力撲滅大火。」

西國森林火災最嚴重的地區集中在西部與西北部，包括卡斯提亞－雷昂（Castilla y Leon）、加利西亞（Galicia）、阿斯圖里亞斯（Asturias）與埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）等地區。

西國目前約有10條道路被迫封閉，連接馬德里和加利西亞的鐵路也暫停行駛。加利西亞緊急服務部門發布警報，呼籲數十個城鎮居民採取預防措施。

透過手機發送的警告訊息顯示：「如果您收到這個警報，請保持冷靜並仔細閱讀。」

「隨著火勢蔓延，請避免非必要外出並留在室內。如果您在戶外且沒有遮蔽處，請遠離受影響地區。」

來自特種緊急部隊約3500名軍人已派駐各地，部份政界人士呼籲進一步增派人手。

西北部卡斯提亞－雷昂（Castilla-Leon）自治區主席馬努野柯（Alfonso Fernandez Manueco）要求桑傑士政府「給予特殊支援」，並稱當地需要更多軍隊供調遣救災。埃斯特雷馬杜拉地區也已提出增援請求。

在西國，消防事務主要由各地區當局負責，中央政府僅在重大災害時介入。

預計西國熱浪警戒將持續至18日。

根據英國氣象局（Met Office），西班牙與葡萄牙野火產生的煙霧已飄至英國。

歐洲森林火災資訊系統（European Forest Fire Information System，EFFIS）即時地圖顯示，自今年年初以來，西國已有超過15.7萬公頃林地付之一炬。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法