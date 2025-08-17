南韓特種部隊退役後進入金融業 他潛入VIP客戶住處搶劫有苦衷

南韓1名特種部隊退伍軍人在金融業上班，因無法負擔醫療支出和扶養父母的費用，潛入VIP客戶家中搶劫。（彭博）

2025/08/17 16:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道抱川市農業協同組合某分行的39歲員工，7月28日潛入VIP客戶家中搶劫迅速被捕，警方今（17日）透露嫌犯為陸軍特種部隊退役，他在服役時受傷因此得了罕見疾病，而且還要扶養父母，在無法承擔醫療費與生活費之下才會犯案。

據《朝鮮日報》報導，抱川市一對80來歲的老夫婦，在當地農協組合存有鉅款，7月初還曾一口氣提領3億韓元（約新台幣648萬元），因此被任職行員的嫌犯盯上。

這名曾在特種部隊服役的退伍軍人，於7月28日清晨來到老夫婦位於市內魚龍洞的公寓，從外牆爬到3樓後拆掉紗窗進入屋內，綁住老夫婦並劫走2000萬韓元（約新台幣43萬元）現金、70錢（約262.5公克）貴金屬。

警方獲報後透過監視器迅速掌握嫌犯身分，前往農協分行逮捕在櫃台值班的涉案男子，並在其包包內搜出貴金屬，搶來的錢則已存進他的銀行帳戶裡。

警方透露，嫌犯劫財並非要去賭博或做其他非法行為，而是因為他已難以負擔罕病醫療和扶養父母所需的花費，包括信貸在內身上負債達1.4億韓元（約新台幣302萬元）。

