歐洲緊張了！川普峰會後大轉彎 德法英急開「救火隊」會議

烏克蘭總統澤倫斯基（左起）、英國首相施凱爾與法國總統馬克宏今年3月於倫敦峰會上商議。（美聯社檔案照）

2025/08/17 16:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕美俄阿拉斯加峰會後，美國總統川普態度出現驚人轉變，放棄了先前堅持的「立即停火」，轉而推動一份可能涉及烏克蘭割地的「和平協議」，此舉立即引發歐洲主要國家高度警惕，德、法、英將於17日召開「志願聯盟」視訊會議，緊急商討對策。

根據《法新社》 報導，川普在與俄國總統普廷 會面後，已將達成和平協議的責任，直接推給了烏克蘭總統澤倫斯基 。川普在受訪時表示：「這真的取決於澤倫斯基總統去完成它。」

請繼續往下閱讀...

然而，一名聽取了會談簡報的官員向《法新社》透露，川普在與歐洲領袖通話時，對普廷提出的方案表達了支持。該方案要求烏克蘭完全撤出東部的頓巴斯 （Donbas） 地區，以換取俄軍凍結在南部的攻勢。對此，澤倫斯基已明確拒絕。

報導指出，川普的立場轉變，被視為與俄羅斯趨於一致，卻與歐洲盟友的堅持背道而馳。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯 （Kaja Kallas） 對峰會結果給出了嚴厲的評估，指控普廷意圖「拖延談判」。她表示：「殘酷的現實是，俄羅斯無意在短期內結束這場戰爭。」

外交焦點現已轉向澤倫斯基18日的白宮行，以及歐洲領袖們的緊急會商。在基輔與布魯塞爾看來，一場防止烏克蘭在談判桌上被犧牲的外交保衛戰，已正式打響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法