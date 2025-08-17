范曾失聯羅生門！女兒稱父親被帶走 繼子突發照：老爺子來看畫展

親生女兒范曉蕙稱父親范曾和收藏都下落不明，不過以范曾繼子范一夫為名的小紅書帳號卻突PO出3張范曾看展照片。（圖擷取自小紅書）

〔即時新聞／綜合報導〕中國87歲知名國畫、書法大師范曾，疑似被小50歲的第4任妻子徐萌搬空字畫、古董，損失金額達20億人民幣（約新台幣83.6億元），親生女兒范曉蕙稱父親和收藏都下落不明，不過以范曾繼子范一夫為名的小紅書帳號卻突PO出3張范曾看展照片。

綜合中國媒體報導，中國國畫、書法大師范曾失聯消息引發關注，女兒范曉蕙稱父親和收藏都下落不明，不過以范曾繼子范一夫為名的小紅書帳號卻在16日突PO出3張范曾看展照片，配文「老爺子來看畫展」，發文地點顯示為法國。

有中國媒體對比後發現，小紅書所PO出的范曾所看展覽，是在北京市陶然天美術館進行的「道法自然—范一夫山水畫展」，展覽時間為今年7月29日至10月28日。

而另一名繼子范仲達所成立的「范曾藝術品有限公司」今（17日）上午開啟直播，地點為范曾書房，兜售范曾書畫。彈幕中大量網友追問范曾失聯消息，主播稱「不信謠不傳謠」。

在女兒稱父親7月13日被繼母徐萌帶走後失聯，繼子卻稱父親近期還在北京看展，矛盾的表態讓此事更添一份疑雲，有藝術品投資界人士懷疑，事件背後恐是家人內鬥。

