雙普會成果有限 《彭博》獻策：10招逼普廷重回談判桌

美國總統川普（後）與俄羅斯總統普廷（前）會談後未能就烏克蘭戰爭達成停火，讓外界大失所望。（路透）

2025/08/17 15:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷未能就烏俄停火達成協議後，《彭博》一篇評論17日提出可以迫使普廷重回談判桌的10個方法，包括向烏克蘭提供的F-16戰機數量至少100架，以及沒收俄羅斯在西方銀行的3000億美元資產、包括在美國機構的100億美元。

該評論指出，普廷15日在阿拉斯加受到隆重禮遇，但他繼續像拳擊手一樣玩弄戰術，既迴避停火、也迴避談判意願，促使川普取消原定與俄國代表團討論更廣泛經濟和安全問題的工作午餐會，並在峰會結束後立即返回華府思考下一步行動。

用川普自己的話來說，美國接下來將採取「嚴厲措施」，讓普廷不僅願意坐回談判桌，還願意留下來「吃頓飯」。但是，必須採取哪些措施才能說服普廷降低（停火）要求？《彭博》建議白宮與歐洲盟友協同行動時，應認真考慮10個選項，這些選項對莫斯科造成的痛苦程度將依序遞增。

首先，向烏克蘭提供的F-16戰機數量增加到至少100架，接受訓練的烏克蘭士兵人數將增加3倍，並提供相應的空對空、空對地和電子戰能力。這項工作應由美歐聯合特遣部隊在北約盟軍最高指揮官的領導下完成。

其次，將提供烏克蘭的長程地對地武器數量增加4倍。美國高機動火箭炮系統堪稱黃金標準，但歐洲國防軍也擁有強大能力，應將這項工作交由歐盟領頭，並同時採購美國和歐洲的武器。

第三，向烏克蘭提供飛彈的高準度目標情報，並聚焦俄國後勤系統。美國數十年來一直在研究如何逆向鎖定軍事後勤，以找到關鍵節點並摧毀它們，使供應鏈失效。這項工作應委由美國運輸司令部和美國戰略司令部組成的聯合特遣部隊負責。

第四，開始在歐盟、美國和烏克蘭之間共享無人駕駛車輛的技術及硬體，尤其是海軍無人系統（空中、水面和水下），以瞄準俄國黑海艦隊的剩餘艦艇。此事可交由駐紮波斯灣的美國海軍第59特遣艦隊，該艦隊已廣泛進行海上無人作戰試驗。

第五，沒收俄國在西方銀行的3000億美元資產，包括在美國機構的100億美元，並用這筆錢設立一個信託基金，其利潤將永久用於烏克蘭國防開支，同時由美國和歐盟專家組成的一個聯合金融團隊管理這些基金的投資，就像大型企業董事會一樣。

第六，立即對全球採購俄國石油和天然氣的實體實施二級制裁，且必須普遍適用於所有與俄國進行貿易往來的國家，包括中國。追蹤並扣押從事此類活動的俄國「影子艦隊」，目標是每月至少扣押10艘這類油輪。

第七，向烏克蘭提供類似北約組織（NATO）的安全保障，但毋須正式將其納入北約。擴大北約與烏克蘭軍隊各部門的合作，例如位於愛沙尼亞塔林的北約網路防禦中心、位於法國里昂的空中作戰中心和位於伊斯坦堡的海上安全中心。

第八，派遣歐洲軍事訓練和顧問部隊進入烏克蘭，目標是組建一支由5000名專家組成的初始部隊，具備自衛能力，在各個層面與烏軍協同作戰。重點在於情報、無人駕駛車輛作戰、網路安全、海上作戰和後勤保障等。這將是歐盟的軍事任務，類似歐洲國家例行執行的反海盜或巴爾幹半島安全行動。

第九，規劃並執行在烏克蘭上空設立禁飛區的任務。禁飛區本質上是防禦性的，但涵蓋所有北約國家的空中力量，並透過設於德國拉姆施坦空軍基地的特遣部隊，在北約最高盟軍指揮官的指揮下運作。約100架作戰飛機、包括專門的北約機載預警和控制系統（E-3哨兵）部隊，將協助維護該區域。

第十，正式接納烏克蘭加入北約。這將是一個「核選項」，而且通過北約的正式程序會很困難，但做為對普廷的終極威脅，這是強大的舉動。

