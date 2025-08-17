出包！「雙普會」文件遺落飯店印表機 官員名單、禮物到菜單全曝光

美國官員將雙普會的文件遺落在飯店的公告印表機，被房客發現並曝光。（擷取自@ghiageo/X）

2025/08/17 15:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷15日在阿拉斯加安克拉治舉行會談，但會後卻爆出重大烏龍，一疊印有美國國務院標誌的文件竟被遺留在當地飯店的公共印表機，直到房客無意發現才意外曝光。

據美國國家公共廣播電台（NPR）自由時報 報導，15日上午，3名入住「庫克船長酒店」（Hotel Captain Cook）的房客在商務中心的印表機發現這批文件。由於擔心引來麻煩，他們拒絕公開身分，但將內容曝光。

從文件照片可見，第一頁揭露了雙普峰會的議程與會議房間名稱，還提及川普計畫贈送普廷一座「美國白頭鷹桌面雕像」作為禮物。第2至5頁則列出三名美方工作人員的姓名與電話號碼，以及13名美俄官員名單，還不忘附上俄方人士的英語發音標註，甚至強調普廷的發音為「Mr. President 『POO-tihn』」。

文件的第6與第7頁則詳細描述了原本安排的午宴，包括菜單與座位表。雖然峰會當天的午宴最終疑似取消，但文件顯示，原定菜單是一頓三道菜套餐：前菜為蔬菜沙拉，主菜則有菲力牛排和奧林匹亞大比目魚，甜點是焦糖布丁。

針對外界疑慮，白宮副新聞秘書凱莉（Anna Kelly）回應，這些不過是「多頁午餐菜單」，留在印表機上並不構成安全漏洞。至於美國國務院，則至今未作回應。

洛杉磯加州大學（UCLA）法學教授、國家安全專家麥克斯（Jon Michaels）直言，此事凸顯政府的草率與無能，「在籌備一場高風險峰會時，怎麼會有人把文件留在公共印表機？這樣的錯誤沒有任何藉口。」

